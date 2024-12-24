人民网柏林12月23日电 （记者刘仲华）“新中国成立75年来，在中国共产党领导下，中国实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，成为世界第二大经济体，使8亿多人摆脱贫困，这是人类历史上的壮举。”德国汉学家培高德日前接受人民网记者专访时表示。

图为培高德在德国法兰克福书展期间出席中方推介活动并致辞。人民网记者 刘仲华摄

培高德研究中国历史和中国文化已有三十多年，并出版了多本专著。上世纪90年代，培高德曾到北京进修中文。2003年，从汉堡大学博士毕业后，培高德在柏林普鲁士文化遗产档案馆任职，期间与北京第一历史档案馆共同开展“普鲁士—德国与中国”项目。2010年至2020年，培高德担任杜塞尔多夫孔子学院德方院长一职。他还曾在北京外国语大学、湖南师范大学从事教学和研究工作。

“作为大学生和博士生，我去过中国三次。后来作为研究员，再后来作为杜塞尔多夫孔子学院院长，我每年都要访问中国数次。”培高德说，“过去三十多年间，我亲身经历了中国翻天覆地的变化。以前我从成都到昆明，坐火车硬座，耗时很长；而现在我可以乘坐高铁，快速、舒适、准时地在中国各地旅行。”

除了高铁，中国发达的高速公路系统、雨后春笋般出现的高楼大厦，还有越来越多的大专院校和充满求知欲的大学生们，都给培高德留下深刻印象。“改革开放让中国面貌发生了日新月异的改变，逐渐发展成为一个现代化国家。中国文化对德国人有了越来越大的吸引力。”

培高德对中国文化的热爱溢于言表。“我对中华文明的兴趣始于对知识的渴求。我如饥似渴地研究汉学，以便能更深入地了解中国文化和历史。”他说，“我的工作涉及中国与其他文化之间的交汇交融。我认为不同文化间的交流和理解非常重要。我多年来的研究重点是中国近现代史，尤其是中国的国际关系史。我特别关注西方自19世纪以来对中国的偏见。此类偏见在今天的对华新闻报道中并不少见。”

培高德强调，当今世界相互理解与交流比以往任何时候都更加重要，重大的政治、经济和气候相关问题只能靠各国携手解决。然而，一些西方国家似乎缺乏应对人类共同挑战的能力，也缺乏这方面的政治意愿。“我目前工作的一个重点是推进中德教育领域合作，以实现互利共赢。我相信这方面合作潜力很大。”

在培高德看来，当今国际局势下，建立可以彼此沟通、交换意见的平台十分重要。为应对全球性挑战，中国提出了全球发展倡议等多个推动世界朝着和平、理解与合作方向发展的倡议。在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通这“五通”原则指导下，中国提出的共建“一带一路”倡议已经取得巨大成功。展望未来，他相信高质量共建“一带一路”会有更加美好的前景。

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