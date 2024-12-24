新华社北京12月23日电 美国《华盛顿邮报》22日披露，至少3100多名美国原住民儿童在美国历史上建立的寄宿学校死亡，是美国官方公布数字的三倍。

根据这家主流媒体一项调查，1828年至1970年，共3104名原住民儿童在美国寄宿学校死亡。而美国内政部今年7月发布的调查报告说，1819年至1969年间，至少973名原住民儿童在美国政府运营或支持的寄宿学校就读期间死亡。

这是2021年7月6日在美国加利福尼亚州班宁拍摄的圣博尼费斯印第安工业学校墓地。新华社发（曾慧摄）

《华盛顿邮报》报道说，最新数字依据对“数以万计”政府文件的调查，许多死亡的原住民儿童被埋在学校或附近的墓地，没有被送回他们的家庭或部族。一名专家说，记录不全加上时间久远，难以确定究竟有多少儿童死亡。

从1819年到上世纪70年代，美国政府在各地运营了数百所原住民寄宿学校，迫使原住民儿童离开家庭和部族，在文化上同化他们，包括强制他们改变信仰。

《华盛顿邮报》援引那名专家的话报道，这些寄宿学校的条件犹如“牢房”。原住民儿童死于疾病、营养不良或事故，有些死亡情况存疑。而埋葬他们的墓地仅部分有标记，其余则被“隐藏、遗弃或覆盖”。

近几年，这些原住民寄宿学校虐待残害学生的调查结果不时见诸报端，在学校原址发现大量儿童墓地的新闻频频震惊国际社会。

同类惨剧也发生于邻国加拿大。根据加拿大发布的一份报告，自19世纪40年代到20世纪90年代，加政府建立139所寄宿学校，至少有15万名原住民儿童被强制送入这些学校，4000多人在就读期间被虐致死。（徐力宇）

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