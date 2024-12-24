人民网莫斯科12月23日电 （记者隋鑫）12月18日，俄罗斯中国总商会在莫斯科举办中俄工商界新年招待会。中国驻俄罗斯大使馆临时代办张伟，中俄友好、和平与发展委员会俄方主席季托夫，莫斯科市对外经济和国际关系局局长切廖明，俄罗斯中国总商会会长、中俄友好协会副会长周立群等中俄工商界人士及华侨华人、媒体代表约200人出席招待会。

张伟在致辞中向中俄工商界人士为促进双边务实合作作出的重要贡献表示感谢，并指出，中俄都将发展双边关系置于重要优先方向，在两国元首战略引领下，中俄关系进入历史最好时期。今年，习近平主席同普京总统三次会晤，为不断推进中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展作出一系列战略规划和部署。

张伟表示，两国务实合作克服外部环境不利影响，取得丰硕成果。希望双方企业界人士抓住中国进一步全面深化改革、扩大高水平对外开放带来的新机遇，深挖互补优势，稳步推进传统领域合作，打造新兴产业合作增长点，推动两国务实合作不断迈上新台阶。俄罗斯中国总商会为推动中俄务实合作，特别是民间经贸往来发挥了不可替代的作用，希望总商会继续热心服务于两国企业，发挥更大的桥梁纽带和“助推器”作用。

季托夫表示，2024年是中俄建交75周年，两国在各领域合作都取得了成绩。尽管充满挑战和困难，中俄经贸合作规模依然保持了增长，两国的合作范围不断拓宽，合作领域不断深化，显示出两国合作的强大韧性。祝愿新的一年，中俄各领域合作取得更大成就。

切廖明表示，目前，中俄关系正处于历史最好水平。莫斯科市政府将进一步加强与中国地方合作，为双方企业对接合作创造条件。

周立群表示，2024年，在中国驻俄使馆的关心支持和全体会员企业的共同努力下，俄罗斯中国总商会在加强商会自身建设、维护会员企业权益、推动中俄经贸合作、积极开展民间外交等四个方面取得了突出成绩。2025年，俄罗斯中国总商会将继续以服务会员企业、促进中俄经贸合作为主线，提升服务水平，扩大交流合作，推动中俄各领域务实合作迈向新台阶。

活动中，与会嘉宾还共同参加了2024年版《中国企业在俄罗斯发展报告》新书发布仪式。这是俄罗斯中国总商会连续四年发布《中国企业在俄罗斯发展报告》，为中国企业对俄开展投资贸易提供参考和指引。

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