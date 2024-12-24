12月23日，云南省公安厅水上巡逻总队两艘新建执法艇——新型指挥艇53108艇和高速巡逻执法艇53117艇交接入列仪式，在云南省西双版纳傣族自治州景洪市景哈警务码头举行。这两艘执法艇的正式入列，将为中老缅泰湄公河联合巡逻执法高质量发展和打击各类违法犯罪提供更为有力的装备支撑。

12月23日，新型指挥艇53108艇在交接入列仪式后驶离景哈警务码头。新华社记者 陈欣波 摄

云南省公安厅副厅长李力表示，在中老缅泰四国执法部门共同努力下，中老缅泰湄公河联合巡逻执法机制在探索中发展、在发展中创新，执法合作机制不断优化、执法合作模式不断拓展、执法合作友谊不断深化，联合执法能力不断提升，有效维护湄公河航道的安全稳定，服务流域经济社会发展，创造了区域间多国执法合作交流的成功典范。

12月23日，高速巡逻执法艇53117艇在景哈警务码头附近水域行驶。新华社记者 陈欣波 摄

据了解，新交接入列的53108艇已完成航前综合实验，各项性能均达到使用标准，即将参与执行第148次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动。（记者陈欣波）

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