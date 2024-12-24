人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

法国宣布新一届政府成员名单

2024年12月24日08:35 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴黎12月23日电（记者唐霁）法国总统府23日晚公布新一届政府成员名单，除内政部长、外交部长等部分部长留任外，其他政府职位均更换人选。其中，两名前总理以部长身份入阁引人关注。

　　法国总统府秘书长亚历克西·科勒当晚宣布，根据新总理贝鲁的建议，总统马克龙任命了35名政府成员，其中包括14名部长和21名部长级代表。

　　根据这项任命，新总理贝鲁同时负责生态和能源规划事务，内政部长布鲁诺·勒塔约、外交部长让-诺埃尔·巴罗、国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼和文化部长拉茜达·达蒂等几个重要职位的部长留任。其余职位中，前总理伊丽莎白·博尔内被任命为教育部长，前总理曼努埃尔·瓦尔斯被任命为负责海外事务的部长，法国信托投资局首席执行官埃里克·隆巴尔被任命为经济与财政部长，前内政部长热拉尔德·达尔马宁被任命为司法部长。

　　贝鲁当天在社交媒体上发文说，新政府“拥有丰富经验，能够与所有法国人和解并重建信任”。

　　法国新闻广播电台分析指出，虽然贝鲁一直强调新政府的组成努力“在政治上找到新的平衡”，但目前政府成员主要来自执政党联盟、其他中间派以及右翼，势必遭到来自左翼联盟和极右翼两大反对派阵营的挑战。

　　法国国民议会选举今年7月结束后，执政党联盟失去了此前议席领先的优势，国民议会形成了左翼联盟、中间派和极右翼“三足鼎立”的格局。12月4日，在极右翼和左翼联盟的共同支持下，国民议会投票通过对政府的不信任案，时任总理巴尼耶随后辞职。总统马克龙于12月13日任命民主运动党主席贝鲁为新总理。

　　媒体分析指出，贝鲁率领的新政府急需破解两大难题，一是争取和其他反对派政党沟通，避免短期内被国民议会投票弹劾，二是尽快出台因巴尼耶辞职而被迫搁置的2025年度财政预算草案。

(责编：崔越、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部