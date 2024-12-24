新华社巴黎12月23日电（记者唐霁）法国总统府23日晚公布新一届政府成员名单，除内政部长、外交部长等部分部长留任外，其他政府职位均更换人选。其中，两名前总理以部长身份入阁引人关注。

法国总统府秘书长亚历克西·科勒当晚宣布，根据新总理贝鲁的建议，总统马克龙任命了35名政府成员，其中包括14名部长和21名部长级代表。

根据这项任命，新总理贝鲁同时负责生态和能源规划事务，内政部长布鲁诺·勒塔约、外交部长让-诺埃尔·巴罗、国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼和文化部长拉茜达·达蒂等几个重要职位的部长留任。其余职位中，前总理伊丽莎白·博尔内被任命为教育部长，前总理曼努埃尔·瓦尔斯被任命为负责海外事务的部长，法国信托投资局首席执行官埃里克·隆巴尔被任命为经济与财政部长，前内政部长热拉尔德·达尔马宁被任命为司法部长。

贝鲁当天在社交媒体上发文说，新政府“拥有丰富经验，能够与所有法国人和解并重建信任”。

法国新闻广播电台分析指出，虽然贝鲁一直强调新政府的组成努力“在政治上找到新的平衡”，但目前政府成员主要来自执政党联盟、其他中间派以及右翼，势必遭到来自左翼联盟和极右翼两大反对派阵营的挑战。

法国国民议会选举今年7月结束后，执政党联盟失去了此前议席领先的优势，国民议会形成了左翼联盟、中间派和极右翼“三足鼎立”的格局。12月4日，在极右翼和左翼联盟的共同支持下，国民议会投票通过对政府的不信任案，时任总理巴尼耶随后辞职。总统马克龙于12月13日任命民主运动党主席贝鲁为新总理。

媒体分析指出，贝鲁率领的新政府急需破解两大难题，一是争取和其他反对派政党沟通，避免短期内被国民议会投票弹劾，二是尽快出台因巴尼耶辞职而被迫搁置的2025年度财政预算草案。

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