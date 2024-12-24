新华社贝鲁特12月23日电 联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）23日发表声明，强烈敦促加快以色列军队从黎巴嫩南部撤出及黎巴嫩军队在黎南部部署的进程。

声明说，联黎部队司令拉萨罗当天与正在黎南部视察的黎巴嫩总理米卡提举行会见。联黎部队呼吁所有行为方停止违反联合国安理会第1701号决议，不要采取任何可能危及停火和当前脆弱稳定的行动。

黎以停火协议11月27日生效。根据停火协议，黎巴嫩真主党及所有黎武装团体承诺不对以色列发动任何攻击，以方停止对黎境内的军事打击。以军将在60天内逐步撤出黎巴嫩南部，黎军队和国内安全部队将是被授权在黎南部携带武器或部署部队的实体。

以色列和巴勒斯坦之间最新一轮冲突去年10月爆发后，黎巴嫩真主党频繁打击以色列境内目标，以策应巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带对抗以军的行动。以色列则加大对黎境内真主党目标打击力度。黎巴嫩政府的统计数据显示，过去一年，黎以持续冲突已导致黎方约4000人死亡、超过120万人流离失所。

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