人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联黎部队敦促加快以色列从黎南部撤出进程

2024年12月24日08:34 | 来源：新华网
小字号

　　新华社贝鲁特12月23日电 联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）23日发表声明，强烈敦促加快以色列军队从黎巴嫩南部撤出及黎巴嫩军队在黎南部部署的进程。

　　声明说，联黎部队司令拉萨罗当天与正在黎南部视察的黎巴嫩总理米卡提举行会见。联黎部队呼吁所有行为方停止违反联合国安理会第1701号决议，不要采取任何可能危及停火和当前脆弱稳定的行动。

　　黎以停火协议11月27日生效。根据停火协议，黎巴嫩真主党及所有黎武装团体承诺不对以色列发动任何攻击，以方停止对黎境内的军事打击。以军将在60天内逐步撤出黎巴嫩南部，黎军队和国内安全部队将是被授权在黎南部携带武器或部署部队的实体。

　　以色列和巴勒斯坦之间最新一轮冲突去年10月爆发后，黎巴嫩真主党频繁打击以色列境内目标，以策应巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带对抗以军的行动。以色列则加大对黎境内真主党目标打击力度。黎巴嫩政府的统计数据显示，过去一年，黎以持续冲突已导致黎方约4000人死亡、超过120万人流离失所。

(责编：崔越、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部