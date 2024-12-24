新华社洛杉矶12月23日电（记者黄恒）纪念中美“乒乓外交”53周年论坛暨晚宴22日在美国加利福尼亚州洛杉矶举行，两国体育界、政界和商界等数百人参加活动。

中国国家体育总局局长、中国奥委会主席高志丹为本次活动发来贺信。他在信中说，当年，“乒乓外交”不仅改善了中美两国关系，还在全球树立了体育外交的典范；如今，中美两国在体育领域合作不断深化，特别是在乒乓球领域，通过共同举办世乒赛、混合组队参赛等创新形式，将“乒乓外交”精神薪火相传，为新时代中美人文交流注入新的活力。

他表示，中国奥委会愿与美国奥委会等机构合作，共同推进两国在竞技体育和青少年体育等方面的交流，大力弘扬“乒乓外交”精神，让体育为中美友好关系不断发展及世界和平与稳定贡献更大力量。

美国奥委会主席赛克斯在致辞中表示，“乒乓外交”是超越体育和外交的“关键时刻”，这一“非凡事件”促进了两国之间重新发现，促进了双方实现合作，促进了友谊精神的传递。

他强调，“乒乓外交”的影响远远超出了体育，不仅为美中两国的合作与交流打开了大门，而且将继续塑造双边关系，同时激励人们去创造一个更加和谐的世界。

中国驻洛杉矶总领事郭少春在致辞中说，中美合作共赢不仅符合两国和两国人民的根本利益，也顺应了时代潮流。当前，中美两国的共同利益并无减少，反有增加。人们应从“乒乓外交”中汲取智慧和力量，推动中美关系健康稳定发展，因为这对两国、两国人民和全世界来说都是正确选择。

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