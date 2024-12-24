苏赫罗普·劳夫佐达

苏赫罗普·劳夫佐达阅读塔吉克斯坦《人民论坛报》与中国相关的报道。

刘帅杰摄

在中企投资的丹加拉农业纺织产业园，当地工人正在进行成衣缝纫。

本报记者 胡泽曦摄

在中塔合建的吉萨尔樱桃园，当地小女孩展示刚摘下的樱桃。

本报记者 颜 欢摄

中塔公路二期项目建设现场，两国工作人员正在平整沥青路面。

本报记者 程是颉摄

今年7月4日至6日，中国国家主席习近平对塔吉克斯坦进行国事访问。这是习近平主席第三次、也是时隔5年再次到访，塔吉克斯坦用最高礼遇迎接，首都杜尚别沉浸在热烈而喜庆的氛围里。我亲历了这场意义非凡的盛事，并现场见证习近平主席向塔吉克斯坦总统拉赫蒙颁授“友谊勋章”。

7月5日下午，隆重的授勋仪式在总统府举行。活动尚未开始，塔吉克斯坦主要电视台、电台和报刊的记者便早早抵达现场，期待记录这一重要时刻。5年前，也是在这里，拉赫蒙总统向习近平主席授予塔吉克斯坦国家最高勋章“王冠勋章”。

仪式正式开始，总统府镜厅内华灯璀璨，塔中两国国旗交相辉映。伴随着庄严的《元首进行曲》，厚重的木门缓缓打开，拉赫蒙总统与习近平主席一同步入现场。全体嘉宾起立，掌声和相机快门声交织在一起，场面庄严而热烈。

当中国仪仗兵高举中塔两国国旗，护送“友谊勋章”缓缓入场时，全场再次起立，目光齐聚那枚沉甸甸的勋章。礼兵呈上勋章，习近平主席为拉赫蒙总统郑重佩挂。拉赫蒙总统难掩激动之情：“这份荣誉是对塔吉克斯坦全体人民坚定发展塔中全面战略合作伙伴关系的认可和肯定。”两国领导人的手紧紧握在一起。

授勋仪式上，与会嘉宾10多次起立，热烈的掌声经久不息，现场气氛令人感动。相互尊重、相互信任、相互理解、相互支持，塔中两国以实际行动诠释着构建人类命运共同体理念的真谛。仪式现场的许多细节，让我充分感受到塔中两国间的真挚友谊。

这是我第一次近距离见到习近平主席。这位具有深邃历史洞见和宏阔全球视野的中国领导人，正以切实行动推进塔中合作不断深化。

授勋仪式后，两国元首携手走进议会大楼，共同为中方援塔议会大楼和政府大楼揭牌。两座大楼完美融合了塔吉克斯坦建筑风格和中国建筑技术，极大改善塔吉克斯坦议会和政府的办公条件，成为象征塔中友好合作的新地标，是塔中深厚友谊的又一见证。

塔中关系一直是《人民论坛报》报道的重点。此访期间，两国元首举行了内容丰富、成果丰硕的会谈，共同签署联合声明，宣布建立新时代塔中全面战略合作伙伴关系，一致决定在更高起点上携手构建世代友好、休戚与共、互利共赢的塔中命运共同体。塔吉克斯坦媒体纷纷以大篇幅报道此访成果，《人民论坛报》也刊发多篇报道。塔吉克斯坦民众发自内心地期待两国加强各领域互利合作，对两国关系的光明前景充满信心。

今年夏天，我受邀参加人民日报社主办的2024“一带一路”媒体合作论坛，并随欧亚媒体考察团到中国多地走访。我看到了一个快速发展的中国，深切感受到改革开放让中国成为一个强大国家。

“您是如何成功领导一个拥有超过14亿人口的国家的？您认为如何才能做好世界大国的领导者？”未来，如果有机会采访习近平主席，我想问这两个问题。之所以想问这两个问题，不仅是我个人关注，也因为塔吉克斯坦民众对中国发展成就怀有浓厚兴趣，也由衷敬佩。

（作者为塔吉克斯坦《人民论坛报》总编辑，本报记者屈佩、曲颂采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年12月24日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)