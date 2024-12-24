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友好合作的新地标（记者手记）

屈  佩
2024年12月24日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　塔吉克斯坦首都杜尚别鲁达基大街，中方援塔议会大楼和政府大楼巍然矗立，不时有市民在楼前拍照留念。

　　今年7月5日下午，习近平主席同塔吉克斯坦总统拉赫蒙共同出席两座大楼落成仪式。经过双方建设者共同努力，两座大楼如期建成，塔吉克斯坦建筑风格和中国建筑技术有机结合，成为象征中塔友好合作的新地标。

　　对于这一历史性时刻，政府大楼项目塔方负责人阿赫玛德别克佐达·尤苏夫感慨万千。从项目设计阶段他就参与其中，7年间无数次往返塔吉克斯坦和中国，与中方伙伴沟通协商，看着大楼从图纸变成现实。他说：“这两座大楼不仅为城市增添光彩，更成为塔中深厚友谊的又一见证。”

　　中塔山水相连、唇齿相依、命运与共。双方共同实施的亚湾水泥厂、哈特隆州农业科技示范中心、丹加拉农业纺织产业园等项目，帮助塔方提高产业技术水平；中国企业修建的中塔公路、亚湾—瓦赫达特铁路隧道等，连接起塔吉克斯坦的东西南北。塔吉克斯坦的樱桃、柠檬、葡萄等优质绿色农产品备受中国消费者青睐。双方正推动共建“一带一路”倡议和塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”深入对接，助力各自现代化建设。“希望塔中友好关系不断巩固发展”成为塔吉克斯坦民众的共同心声。

　　习近平主席对塔吉克斯坦进行国事访问期间，两国元首签署联合声明，宣布建立新时代中塔全面战略合作伙伴关系，在更高起点上携手构建命运共同体。习近平主席此访推动两国关系实现新发展，开辟双方合作新前景，将更好造福两国人民。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月24日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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