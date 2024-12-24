德国莱比锡国际文物保护、修复和改造博览会聚焦文物修复技艺传承

本报记者 徐 馨

展会现场，德国小学生介绍学校参与的古迹保护项目。

德国年轻学徒展示手工技艺。

以上图片均为本报记者徐馨摄

“没有石匠就没有古迹保护。历史遗迹修复离不开专业化的石匠和石雕艺人。”在不久前举行的德国莱比锡国际文物保护、修复和改造博览会上，德国石匠协会会长西比尔·特拉温斯基强调，传统技艺是文物保护和修复的基石，德国许多行业协会高度重视手工艺人才的培养。

据介绍，德国石匠协会已成立75年，下设石匠和雕塑行业职业培训中心，专为年轻人提供技能培训，目前德国约有800名青年石匠。德国木匠协会历史更加久远，至今仍保留着年轻手工艺人出师后要离家漫游3年零1天的传统，以积累工作和生活经验。

今年是德国莱比锡国际文物保护、修复和改造博览会创办30周年，此次展览吸引了20多个国家和地区的近500家展商参展，呈现出跨学科合作、多机构联合特点，呼应当前文物保护与修复行业对多学科人才及全社会参与的需求。

踏入展厅，耳边不断传来敲打声、锯木声，许多石匠、木匠学徒正在现场展示各种手工技能，并邀请观众参与互动。来自德国萨克森州的一名小学生向记者介绍，萨克森州各级学校注重通过跨学科教学融入与文物古迹有关的内容，并从1998年以来持续推进“学校认领古迹”的计划，以增进青少年对保护文物古迹的认识。目前，德国不少学校通过课程设置和项目设计，培养青少年保护文物古迹的意识和责任感。

汇集德国53个手工艺协会的德国手工业中央协会持续推出各类课程为年轻人提供专业技能培训。德国手工业中央协会文化部负责人提特斯·克克尔表示，当前文化遗产领域仍有61%的公司面临熟练劳动力严重短缺问题，文物修复技艺需要传承发展，“文物保护与修复行业期待更多年轻人加入”。德国文物修复者协会副会长斯文·陶伯特呼吁更多手工艺人走进学校课堂，和年轻人分享从事文物保护与修复工作的亲身感受、传授专业技能，为未来积蓄人才。

目前，德国的专业委员会、基金会和学校共同为文物保护与修复提供长久战略支持。德国古迹保护基金会是德国最大的民间古迹保护组织，平均每年支持600个项目。与此同时，德国国家古迹保护委员会负责组织有关遗产保护领域的研讨与对话，推动出版相关学术成果，并对德国古迹保护政策产生影响。德国联邦环境基金会具体资助与自然环境息息相关的文化遗产保护项目，如支持班贝格大学对德国10个历史建筑群进行有关重金属污染的调查。

技术加快迭代创新，不少企业也积极投身于文物保护与修复相关技术的研发。瑞士诺夫森公司创始人马丁·施魏策展示了该公司和瑞士伯尔尼大学合作开发的激光清洁技术，这一技术已应用于瑞士国家重要文化财产名录下的布格多夫城堡修复。“激光清洁可以精确、温和地清除历史建筑上的污垢，减少对古迹的影响，是可持续的保护方案。”德国奥塔克公司开发的新一代太阳能屋顶瓦让历史建筑也能使用光伏建筑一体化技术。“这项技术采用超低电压，大大降低了安全隐患，其外观也适用于历史建筑的翻新使用。”公司首席执行官凯·布恩斯多克对记者说。

中方机构和企业积极参展。山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院与山西博物院以“文化遗产多学科交叉修复实践”为主题在展会上介绍实践经验，带来的崇善寺剖切模型展示了传统榫卯结构特色，吸引许多观众驻足欣赏。专注于美术馆和博物馆专业照明的瑞盎光电科技有限公司，以其技术原创性和产品的高质量在德国、葡萄牙、西班牙等市场打下良好基础。创办人高美勤对记者表示：“公司每一款产品都有自己的国际专利，并赢得了海外客户的积极认可。”

（本报德国莱比锡电）

《 人民日报 》（ 2024年12月24日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)