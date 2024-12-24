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新研究：人工心脏或有助患者心肌细胞再生

2024年12月24日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京12月22日电 （记者李雯）美国《循环》月刊日前发布的新研究显示，部分植入人工心脏的患者心肌细胞可以再生。这一发现将有助开发治疗甚至治愈心力衰竭的新方法。

　　人体骨骼肌在受伤后有显著再生能力。如果踢球时撕裂了肌肉，可以休息以促使肌肉愈合。但成年人心肌细胞的年再生率只有约0.5%。研究表明，心肌细胞在胎儿期积极分裂，但它们在人出生后不久就基本停止分裂，以便将能量投入不间断泵血工作中，没有时间休息。

　　目前治疗晚期心力衰竭的常用方法是植入人工心脏。这种人工心脏名为左心室辅助装置，可帮助心脏泵血。

　　美国亚利桑那大学和瑞典卡罗琳医学院等机构的研究人员将左心室辅助装置植入心力衰竭患者体内后，收集了这些患者的心脏组织，并追踪测定其是否含有新生成的细胞。结果发现，约有25%的植入人工心脏的患者心肌细胞可再生。

　　研究人员解释说，左心室辅助装置绕过心脏，将血液推入主动脉，使心脏基本可以得到休息，这种休息可能有助患者心肌细胞再生。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月24日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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