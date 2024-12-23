新华社北京12月22日电 组建叙利亚过渡政府的“叙利亚沙姆解放武装”21日宣布任命阿萨德·哈桑·希巴尼为外交部长、穆尔哈夫·阿布·卡斯拉为国防部长。

叙利亚阿拉伯通讯社21日报道了上述任命。据过渡政府经由社交平台“电报”发表的声明，希巴尼曾经参与在叙西北部伊德利卜省组建“叙利亚救国政府”并在政治部门任职。

这是12月18日在叙利亚大马士革国际机场拍摄的一架客机。新华社发（蒙塞夫·梅马里摄）

希巴尼又名扎伊德·阿塔尔，1987年生于叙东北部哈塞克省，毕业于大马士革大学，拥有政治学和国际关系硕士学位、英语语言文学学士学位。据法新社报道，希巴尼稍早时候与到访大马士革的法国、德国代表团会面。

一名过渡政府人士告诉路透社记者，任命外长旨在回应叙利亚人民希望得到国际社会支持的愿望。

最近几天，多个西方国家及联合国分别向大马士革派遣特使，与叙利亚新当局接触。

12月16日，商贩在叙利亚大马士革的一个市场上售卖果蔬。新华社发（阿马尔·萨法尔贾拉尼摄）

据叙通社报道，“叙利亚沙姆解放武装”领导人艾哈迈德·沙拉（先前化名阿布·穆罕默德·朱拉尼）21日与各武装派别讨论了新政权设置军事机构的事宜，随后宣布对卡斯拉的任命。多幅照片显示，卡斯拉坐在沙拉旁边。

卡斯拉又名阿布·哈桑·哈马维，生于叙利亚中部哈马省，拥有农业工程学士学位，是“叙利亚沙姆解放武装”高级成员。

叙利亚过渡政府总理穆罕默德·巴希尔近日说，国防部的组建将依靠各武装派别以及与巴沙尔·阿萨德政权切割的前军方官员。

“叙利亚沙姆解放武装”本月8日宣布推翻巴沙尔政权，以其在伊德利卜省所成立“叙利亚救国政府”为班底组建过渡政府，10日正式接管权力，执政期限暂定至2025年3月1日。（包雪琳）

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