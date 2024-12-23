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冲绳民众要求彻底修改日美地位协定

2024年12月23日08:39 | 来源：新华网
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　　新华社东京12月22日电（记者李子越　陈泽安）日本冲绳县22日下午举行县民大会并通过决议，要求日美政府在发生驻日美军犯罪案件后及时向冲绳地方政府通报，并对赋予驻日美军特权的日美地位协定作出彻底修改。

　　此次县民大会由冲绳“女性团体联络协议会”牵头召集。据统计，现场有超过2500名民众参会。冲绳县知事玉城丹尼在会上表示：“许多民众在不安中与（美军）基地共存。必须更大声地发出呼吁，并采取行动。”

　　家住冲绳县的大学生崎滨空音在发言中表示：“（性侵案件）受害者多是未成年人。为什么仅仅因为出生在冲绳，仅仅因为这里有美军基地，青春就要被蹂躏和剥夺？此类事件绝不能重演。”

　　今年6月底，日本媒体曝光去年12月和今年5月发生两起驻日美军性侵冲绳女性案件，但日本政府均未对外公布相关消息，也未及时通报冲绳县政府。

　　长期以来，驻日美军犯罪问题频发。据冲绳县统计，从1972年到2023年，驻日美军及军属在冲绳共犯刑事案件约6200起，其中不乏杀人、强奸、抢劫等恶性案件。

(责编：崔越、张悦)

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