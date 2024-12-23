新华社开罗12月22日电（记者尹炣）萨那消息：也门胡塞武装22日宣布，该组织对一艘美国航空母舰发动了大规模袭击，并击落一架F/A-18战斗机。

胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚当天发表声明说，此次行动的目标是位于红海的“哈里·杜鲁门”号航空母舰及其随行舰只，共发射了8枚巡航导弹和17架攻击无人机，对敌方造成重大干扰，并“迫使敌机从也门领空撤退”。

萨雷亚在声明中说，该组织在此次行动中击落了一架美国F/A-18战斗机，“当时它试图拦截我们的导弹和无人机”。

美国中央司令部21日晚发表声明说，一架从美国“哈里·杜鲁门”号航空母舰上起飞的美军F/A-18战斗机当天在红海上被一艘美军巡洋舰错误击落，机上2人弹射逃生。这是一起误击事件，调查工作正在进行中。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装频繁使用无人机和导弹袭击红海、阿拉伯海等水域目标，要求以色列停止在加沙地带的军事行动。今年1月12日以来，美英联军多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员伤亡。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

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