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土耳其外长访问叙利亚

2024年12月23日08:35 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革12月22日电（记者冀泽 程帅朋）“叙利亚沙姆解放武装”领导人艾哈迈德·沙拉22日在叙利亚首都大马士革会见到访的土耳其外长费丹。沙拉表示必须解除叙利亚所有派别的武装，费丹则呼吁国际社会立即解除对叙利亚的制裁。

　　在会见后举行的联合新闻发布会上，沙拉说，“任何武器都不应在国家控制之外”，否则将破坏国家的稳定，叙利亚须在新国防部领导下统一军队。

　　沙拉呼吁国际社会尽快达成共识，确保叙利亚的团结，减轻叙利亚人民的苦难。他还表示，土耳其是叙利亚人民的朋友，双方都致力于建立“符合该地区未来发展的战略关系”。

　　费丹在新闻发布会上呼吁国际社会立即解除对叙利亚的制裁。他表示，解除制裁是重建叙利亚的前提，以便恢复叙利亚的教育、医疗等基本服务，并推动其重建基础设施。土耳其愿意帮助叙利亚重建，随时准备协助重建叙基础设施并让流离失所的叙民众返回家园。

　　费丹同时强调维护法治、保护少数民族权利及建设包容性政府的重要性。他说，叙利亚的未来必须由其人民决定，任何宗教或种族群体都不能被排除在外。

　　叙利亚政局近来发生剧变。本月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。

(责编：崔越、张悦)

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