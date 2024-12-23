人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巴拿马总统：巴拿马运河永远属于巴拿马

2024年12月23日08:34 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴拿马城12月22日电（记者陈昊佺）巴拿马总统穆利诺22日下午发表声明重申巴拿马运河主权，以回应美国当选总统特朗普近日关于“收回”巴拿马运河的言论。

　　穆利诺在声明中强调，巴拿马运河及其毗邻区域永远属于巴拿马，巴拿马的主权和独立不容谈判。他说，巴美两国1977年签订的条约已经承认巴拿马对运河及运河区的主权，美国最终在1999年12月31日将运河完全交还给巴拿马，巴拿马收回运河获得国际社会的广泛支持。

　　穆利诺表示，数代巴拿马人为了争取国家的主权和尊严付出了生命的代价，如今运河在巴拿马人自主管理下已成为国家不可剥夺的重要财产，不受任何外国势力控制。他在声明中强烈谴责任何否认这一事实的言论，同时表示巴拿马人在涉及运河和主权的问题上都会“团结在巴拿马国旗之下”。

　　特朗普21日称巴拿马运河是“美国重要国家资产”，威胁美国将“收回”巴拿马运河。早在2011年，特朗普在接受美国媒体采访时称，美国归还巴拿马运河是“愚蠢的”。巴拿马首都巴拿马城的市议会同年通过决议，宣布特朗普为“不受欢迎的人”。

(责编：崔越、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部