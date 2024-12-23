新华社巴拿马城12月22日电（记者陈昊佺）巴拿马总统穆利诺22日下午发表声明重申巴拿马运河主权，以回应美国当选总统特朗普近日关于“收回”巴拿马运河的言论。

穆利诺在声明中强调，巴拿马运河及其毗邻区域永远属于巴拿马，巴拿马的主权和独立不容谈判。他说，巴美两国1977年签订的条约已经承认巴拿马对运河及运河区的主权，美国最终在1999年12月31日将运河完全交还给巴拿马，巴拿马收回运河获得国际社会的广泛支持。

穆利诺表示，数代巴拿马人为了争取国家的主权和尊严付出了生命的代价，如今运河在巴拿马人自主管理下已成为国家不可剥夺的重要财产，不受任何外国势力控制。他在声明中强烈谴责任何否认这一事实的言论，同时表示巴拿马人在涉及运河和主权的问题上都会“团结在巴拿马国旗之下”。

特朗普21日称巴拿马运河是“美国重要国家资产”，威胁美国将“收回”巴拿马运河。早在2011年，特朗普在接受美国媒体采访时称，美国归还巴拿马运河是“愚蠢的”。巴拿马首都巴拿马城的市议会同年通过决议，宣布特朗普为“不受欢迎的人”。

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