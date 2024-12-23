新华社布拉迪斯拉发12月22日电（记者王丽丽）斯洛伐克总理菲佐22日说，他当天与俄罗斯总统普京在俄首都莫斯科举行了工作会谈，普京表示愿意继续向西方供应俄罗斯天然气。

菲佐当天在社交媒体上说，他与普京就俄罗斯天然气供应等问题进行了讨论。普京表示俄罗斯愿意继续向西方和斯洛伐克供应天然气。

菲佐说，此次会谈是对乌克兰总统泽连斯基日前在欧盟峰会上有关反对通过乌克兰向斯洛伐克运输俄罗斯天然气等言论的回应。鉴于泽连斯基的态度，俄罗斯天然气通过乌克兰过境运输在明年1月1日现有合同到期后将不再可能。

菲佐说，欧盟高级官员此前知晓他访问莫斯科的行程和目的。此外，他与普京还就早日和平结束乌克兰危机的可能性以及斯洛伐克和俄罗斯的双边关系交换了意见。

几十年来，俄罗斯通过一条苏联时期建设的跨境输气管道将俄西伯利亚北部所产天然气经乌克兰送达斯洛伐克、捷克、匈牙利、奥地利等国。但在欧盟因乌克兰危机制裁俄罗斯并制定“摆脱对俄能源依赖”政策后，目前主要经乌克兰中转管道接收俄天然气的欧盟国家仅剩斯洛伐克。

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