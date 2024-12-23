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我们一起为习爷爷唱《歌唱祖国》（大国外交·回响）

阿米尔汗
2024年12月23日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　阿米尔汗在云南昆明参加第三届“汉语桥”世界小学生中文秀活动。
　　受访者供图

　　7月2日，哈萨克斯坦儿童在阿斯塔纳机场热烈欢迎习近平主席到访。
　　本报记者 王 洲摄

　　中国企业参与投资建设的哈萨克斯坦谢列克风电场。
　　新华社记者 白雪骐摄

　　“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮。歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强……”最近，每当我唱起《歌唱祖国》这首中文歌时，都会想起激动人心的那一天。

　　今年7月2日，习近平爷爷抵达阿斯塔纳那天，我和其他十几名小伙伴很早就到机场贵宾楼大厅迎接。

　　习爷爷步入贵宾楼大厅时，我们开始用中文演唱《歌唱祖国》。习爷爷停下脚步，微笑着听我们唱歌。刚开始唱时，由于比较紧张，我们第一个音调起高了，后来才慢慢回到正确的调上。整首歌唱完后，习爷爷为我们鼓掌，并夸赞我们唱得好，我们紧张的心情一下子放松了。

　　当时我作为两名代表之一，走上前用中文对习爷爷说：“习爷爷，您好！我叫阿米尔汗，我今年10岁，欢迎您来到阿斯塔纳。”习爷爷非常和蔼可亲，他不仅对我们表示感谢，还夸我们的中文“说得很标准”。我告诉习爷爷，我出生在阿斯塔纳，将来想去中国的清华大学读书。习爷爷很高兴，他鼓励我们今后上好的大学，“欢迎你们到中国去上大学！”我代表大家对习爷爷说：“谢谢习爷爷！我们爱您！”

　　与习爷爷这次短暂但难忘的互动，成了那天我们所有小朋友的骄傲。现在回想起那天在机场的情景，我依然十分激动。习爷爷是大国领导人，我为习爷爷唱过歌，和他说过话，这是多么令人自豪的事情！

　　我和中国、和习爷爷的缘分远不止于此。2013年9月22日，我出生于阿斯塔纳。就在我出生前半个月，习爷爷在阿斯塔纳发表了题为《弘扬人民友谊  共创美好未来》的重要演讲，并且第一次提出共同建设“丝绸之路经济带”，哈萨克斯坦也成为共建“一带一路”倡议的首倡之地。

　　在我6岁那年，妈妈开始让我学习外语，包括英语、西班牙语、中文等。我喜欢学习中文，每周学习中文的3个小时，是我最快乐的时光。去年10月，我代表哈萨克斯坦赛区小学生选手赴中国云南昆明，参加了第三届“汉语桥”世界小学生中文秀活动。那是我第一次去中国。记得出发前半年，我就开始倒计时，临上飞机前一晚，我激动得整晚都没睡着觉。在昆明，我认识了来自全球各地的朋友，吃到了以前在书上、电视里看到过的中国美食。

　　大人们常常问我：“阿米尔汗，你长大后有什么理想？”我总是说，我记得习爷爷的嘱托，我要去中国，去清华大学读书，把中文学好，学更多先进的科学知识，回来造福哈萨克斯坦人民，为哈萨克斯坦和中国的友好事业作贡献。我相信，未来的世界是一个没有战争、饥饿、贫困、不公平的美好世界，人类之间团结、互助、友爱，正如习爷爷所说的“人类命运共同体”，我们要为那样美好的世界而共同奋斗。

　　（作者为哈萨克斯坦欧亚大学孔子学院学员，本报记者赵益普采访整理）

　

　　版式设计：蔡华伟

　　《 人民日报 》（ 2024年12月23日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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