赵益普

今年7月2日，习近平主席乘专机抵达阿斯塔纳，出席上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议并对哈萨克斯坦进行国事访问。当时，我正和同事在阿斯塔纳机场附近采访、拍照。很快，10余名哈萨克斯坦少年在贵宾楼大厅用中文为习近平主席演唱《歌唱祖国》的视频便在中哈两国的互联网上刷屏。那天在机场外，拿着手机看视频的我，立即想到要和视频中唱歌的哈萨克斯坦少年阿米尔汗见面。

阿米尔汗非常活泼，采访刚开始，他就忍不住站起来唱了一遍《歌唱祖国》，并且一句不落。当我问起那天的情景，他从书包里掏出笔和本，用画画加讲解的方式，清晰地描绘出那天他所有的见闻。“我特别喜欢习爷爷，因为他也喜欢小孩子，他一直在对我们笑，为我们鼓掌。”在阿米尔汗的“画作”中，习近平主席同哈萨克斯坦小朋友在一起，为小朋友们鼓掌、喝彩。

近年来，“中文热”“中国文化热”在哈萨克斯坦持续升温。目前，哈萨克斯坦共有5家孔子学院。中国高校在哈萨克斯坦分校、鲁班工坊、中国传统医学中心等人文合作项目从无到有、从有到优。互免签证让两国民众实现像走亲戚一样常来常往。

阿米尔汗的妈妈阿尔娜认为，世界的未来在中国。早在怀孕期间，她就作出了让孩子学习中文的决定。如今，阿米尔汗的妹妹——7岁的拉雅娜也已经学习中文快一年了，阿米尔汗也在持续为自己的梦想——去清华大学读书、为哈中友好作贡献而努力。中哈友好的种子已经悄然种在少年阿米尔汗的心里，这一家人和中国的故事，相信还将继续书写下去。

《 人民日报 》（ 2024年12月23日 03 版）

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