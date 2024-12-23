本报记者 孙广勇

在宽敞明亮的教室里，几十名大学生聚精会神地盯着智慧黑板，认真听老师讲解数字通信系统知识。这是本报记者日前在老挝邮电技术学院看到的一幕。在中方帮助下，这所建于51年前的学院不仅新建了大楼，还新开了专业，重新焕发生机活力。

中国援老挝邮电技术学院项目是中国援老挝“十所学校”项目之一，是中老友好合作的缩影。该项目由中铁建设集团有限公司承建，总建筑面积约5500平方米，包含教学楼1栋、设备房1栋，今年5月完成移交。

老挝技术与通讯部部长波万坎表示，老挝政府注重社会经济发展的数字化转型，建立信息通信技术培训体系对于人才培养非常重要。中国援老挝邮电技术学院项目为培养本土急需的信息通信技术人才提供了优质的场所和设备，体现了老中两国高质量共建“一带一路”的合作成果，将为老挝数字经济发展提供助力，给老挝带来实实在在的好处。

老挝邮电技术学院院长潘达姆塞告诉本报记者，在中方帮助下，学院不仅有了崭新的教学楼，还增设了信息通信技术专业，有助于相关行业人才培养体系建设。“我们是老挝第一个开设现代通信技术专业的高等学府。”潘达姆塞说，该专业相关课程多、内容覆盖全，技术理论和应用管理并重，着力培养学生多方面的能力，学院未来将成为老挝信息通信技术人才基地。

记者采访时，学院教师万阿南正在办公室准备教案。万阿南的数字通信系统课程深受学生欢迎。对万阿南等老挝教师的培训，也是援老挝邮电技术学院项目的一部分。学院建设期间，中方就开始对老方人员进行信息通信技术专业讲师培训和职业认证课程培训。除本地培训外，万阿南等老挝20名高级人才还赴华参加了高级管理培训。

“我们需要不断提高教学水平，跟上新技术的发展。经过系统培训，我们的技能水平和综合素质得到了提升。”万阿南告诉记者：“中国的现代科技令人惊叹，在中国的培训给了我很大帮助。我们对老挝的信息通信事业满怀憧憬，未来我将致力于为老挝培养更多专业人才。”

学院大学三年级学生丽萨说：“这一项目让老挝学生获得信息通信技术等科技领域的知识和能力。我们将努力学习，学以致用，成为助力国家发展的高新技术人才。”

近年来，中老数字领域合作方兴未艾。去年底，中老签署《数字经济合作的谅解备忘录》，双方同意加强数字经济政策协调，促进数字技术创新应用，推动传统产业数字化转型。今年7月，双方签署《关于国家数字基础设施合作的谅解备忘录》。

“老中在信息通信技术领域的交流合作将为老挝的现代化发展创造有利条件。”波万坎表示，老挝将继续在高质量共建“一带一路”框架下与中国开展互利合作，深化数字技术在农业、能源、制造业等领域的应用，挖掘两国在数字科技领域合作潜力。

《 人民日报 》（ 2024年12月23日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)