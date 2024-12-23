今年1月至10月，赴哈萨克斯坦旅游的中国游客已达55万人次

本报记者 李 强

游客在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳著名建筑巴伊杰列克观景塔前拍照留念。

本报记者 赵益普摄

中亚各国政府重视旅游业对经济的推动作用，将其列为国家重点发展产业之一，加大对旅游业的投入，并积极与中国等周边国家开展合作，吸引更多国际游客。当前，中亚国家旅游业呈现积极发展态势。相关数据显示，今年上半年，乌兹别克斯坦接待外国游客超过350万人次，比2023年同期增长13.3%；哈萨克斯坦国内航空公司共运送乘客约550万人次，较去年同期增长17%。据哈萨克斯坦国家旅游公司数据，今年1月至10月，赴哈萨克斯坦旅游的中国游客数量持续上升，已达55万人次。中亚地区其他国家旅游业也实现不同程度的发展。

地区旅游资源开发潜力大

乌兹别克斯坦旅游资源丰富，拥有多座世界文化遗产城市和7000多处名胜古迹。2024年，该国新开发了“黄金谷环线”“堡垒环线”旅游路线，以吸引更多寻求历史和文化体验的游客。一家世界知名旅游指南网站将乌兹别克斯坦列入2023年全球50个最佳旅游目的地名单的前十位，体现了乌在国际旅游市场上的吸引力和认可度。乌兹别克斯坦生态、环境保护和气候变化部部长阿卜杜哈基莫夫表示，2024年预计将有1000万人次外国游客到访该国。

在哈萨克斯坦，塔拉兹古城等遗迹见证着古丝绸之路的繁荣。旅游指南和旅游信息出版商“孤独星球”将哈萨克斯坦列为“2025年最佳旅行国家”之一。在世界经济论坛发布的《2024年旅游业发展指数》报告中，哈萨克斯坦旅游业发展指数排名比2021年提升了14名。哈萨克斯坦旅游市场受到越来越多国际游客的关注，2023年该国共接待了108.5万人次外国游客，比2022年翻了一番。

吉尔吉斯斯坦拥有丰富的自然景观，具备发展山地旅游、生态旅游的巨大潜力。联合国开发计划署的数据显示，2023年该国旅游业的总增加值为158亿吉尔吉斯斯坦索姆（1美元约合87吉尔吉斯斯坦索姆），2024年上半年增至174亿吉尔吉斯斯坦索姆。

塔吉克斯坦被称为“高山之国”，超过90%的地区为山地，其中过半海拔超3000米。中国、塔吉克斯坦和阿富汗三国交界处的帕米尔高原塔方一侧是塔吉克斯坦最受欢迎的旅游地之一，雪峰、湖泊交相辉映。近年来，塔吉克斯坦的游客数量呈稳步增长态势，2023年赴塔外国游客人数约125.6万人次。

在土库曼斯坦，卡拉库姆沙漠和里海等独特的自然风光吸引了众多外国游客。当前，土库曼斯坦政府正积极探索旅游业发展新模式，吸引国际合作伙伴在里海地区打造旅游产业集群，计划与邻国在里海推出邮轮旅行线路等。

产业扶持政策不断出台

近年来，乌兹别克斯坦加大旅游业投资力度，为从业者提供优惠补贴政策。例如，该国计划在12个重点旅游地区和城市创建旅游中心，2027年前在旅游中心经营的企业将享受土地和财产税降低90%的优惠。乌兹别克斯坦复兴发展基金通过商业银行开设信贷额度，为旅游经营者提供必要的周转资金，并提供2年的贷款宽限期。为吸引外国游客，乌政府优化签证制度，并针对中国游客推出10天免签政策。政府还举办国际音乐节等活动，不断提升旅游知名度和影响力。

哈萨克斯坦政府计划到2030年将国内旅游人数增加到1100万人次，外国游客数量增加至400万人次，旅游业从业人数达到80万人。今年前5个月，哈萨克斯坦旅游业固定资产投资大幅增加，主要集中在交通、旅游服务、餐饮和住宿等14个领域，达2712亿坚戈（1美元约合523坚戈），同比增长两倍多。哈政府还计划在未来5年按照国际标准改善铁路基础设施，并增开往返旅游热门目的地的列车。

塔吉克斯坦制定了《2030年前旅游业发展战略》，致力于发挥当地旅游资源潜力，提升旅游业对经济发展的贡献率。塔政府为国内外企业投资旅游领域提供税收减免等优惠政策，促进旅游基础设施建设、旅游项目开发和旅游服务提升。同时，塔对部分国家实行电子签证政策，方便外国游客入境旅游，并不断拓展国际航线，提升铁路运输能力，为游客提供更多出行选择。

土库曼斯坦积极开展旅游宣传和推广活动。通过参加国际旅游展会、举办线上推介会等方式，向世界推介该国历史文化、名胜古迹和旅游路线，提高旅游知名度。土库曼斯坦还计划进一步简化签证手续，并加强与国际旅行社合作，吸引更多外国游客。

吉尔吉斯斯坦不断加大自然景观开发和保护力度，打造生态游、登山游等特色旅游项目，并发掘历史文化遗产，推出多个文化游项目。同时，吉面向多国提供免签入境待遇或简化签证手续，为吸引国际游客提供便利。

哈萨克斯坦A+分析研究中心评估认为，中亚五国拥有丰富的历史和文化遗产，建筑古迹、丝绸之路沿线古城吸引了大批学者和文化爱好者。近年来，中亚地区的旅游基础设施有了显著改善。新的酒店、餐馆和娱乐中心正在建成，机场和交通系统也不断升级提速。中亚地区正成为越来越受欢迎的旅游目的地，预计该地区的旅游流量将继续增长。

对华旅游合作进入新阶段

在共建“一带一路”合作框架下，中方积极参与中亚各国基础设施建设，帮助改善当地交通状况、旅游服务能力。在乌兹别克斯坦撒马尔罕，中国企业参与建设的国际会展中心、酒店和商业街等旅游与商业综合体项目，助力提升撒马尔罕的游客接待能力和旅游市场知名度。

旅游业人才培养也是中国和中亚各国合作的重点。中方定期邀请中亚各国旅游从业者来华参加培训和交流活动，学习旅游管理和景区开发等方面经验，提升当地服务水平。中国与乌兹别克斯坦合作创办的“丝绸之路”国际旅游和文化遗产大学，成为中亚地区第一所旅游专业高等教育学校。两国联合培养旅游专业人才，为促进地区国家旅游产业发展提供人才支撑。

中国与中亚国家旅游合作已取得显著成果。2023年6月，中国新疆·中亚旅游合作联盟正式成立，标志着中国与中亚国家旅游领域合作进入新阶段。中国航空公司不断增加与中亚国家的航线，乌鲁木齐、北京、西安、成都等中国城市均已开通飞往中亚国家首都的航线。

越来越多中国游客选择赴中亚旅行。2023年，赴哈萨克斯坦旅游的中国游客共计21.7万人次，赴乌兹别克斯坦的中国游客超过10万人次，赴塔吉克斯坦的中国游客人数增长了390%。

中亚各国也积极与中国旅行社建立合作关系，组织游客前往对方国家旅游，推出多款覆盖热门旅游线路的“中亚游”“中国游”等旅游产品。乌兹别克斯坦国家旅游发展委员会工作人员别克江·诺斯洛夫表示：“乌中两国旅游领域合作不断加强，带动了乌兹别克斯坦旅游业发展，本地旅游公司数量正在增加，乌民众对前往中国旅游也愈发感兴趣。”

《 人民日报 》（ 2024年12月23日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)