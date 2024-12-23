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中国出海汽车的“文化味”

刘传平
2024年12月23日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　2024年是中国新能源汽车产销位居全球第一的第十个年头。2023年，在新能源汽车的助力之下，中国汽车出口首超日本，居于全球首位。近年来，以新能源汽车为代表的中国品牌汽车掀起“出海热”，为全球汽车市场增添一抹亮色。

　　汽车作为广泛使用的制造业商品和技术工具，也是重要的文化载体，往往映射着制造国的文化形象。德国汽车以精密、可靠著称，体现了德国人的严谨精神；美国“肌肉车”则凭借强劲的动力和霸气的外观，成为探索与冒险精神的象征。而今，中国汽车将现代工业体系的结晶与中华文化的深厚底蕴相融合，创造出中式汽车美学，展现了古典灵动、充满意蕴的中国文化形象。

　　中国品牌汽车在走向世界的过程中，积极主动地将中华文化元素融入汽车的研发、生产、设计和营销等多个环节，以别具一格的“中国风”获得海内外广泛关注与喜爱。比亚迪以中国古代王朝“秦、唐、元、宋、汉”命名的系列汽车畅销全球市场，该系列以中国龙为灵感，前格栅镀铬饰条为“龙须”，前照灯为“龙眼”，整个前脸宛如“龙面”，配以“龙爪”造型的尾灯，充满瑰丽的东方想象。此外，吉利星瑞2023款汽车与舞蹈诗剧《只此青绿》联名共创，以《千里江山图》中层峦叠翠的远山为灵感，外观与内饰使用国画青绿山水的用色；红旗汽车在设计中融入“新中式”元素，前格栅灵感源于玉管竹节、内饰钟表灵感来自日晷，在细节中体现东方审美意蕴。

　　当前，汽车产业正经历着从“硬件定义汽车”到“软件定义汽车”的转型。汽车的价值与功能不再局限于发动机、底盘等传统硬件元素，而是日益依赖汽车的智能化水平以及软件带来的用户体验。中国汽车工业以技术创新为核心驱动力，引领汽车消费文化的发展方向。例如，小米、华为等中国科技企业打造智能座舱，让汽车从单纯的交通工具转变为休闲娱乐的生活空间。“零重力”座椅、按摩功能、超大显示屏等创新设计让乘车成为一种享受，“人、车、家全生态”更是通过智能设备将用户、车辆、家居等多场景相连，借助人工智能，为“智能生活”开启更多可能。

　　在西方影视文化中，汽车智能化、拟人化是艺术家们的灵感创造。上世纪八九十年代，经典美剧《霹雳游侠》风靡一时，主人公驾驶的汽车“基特”不仅能够自主驾驶、人车对话，甚至会“读书看报”。中国汽车在人工智能领域的突破，正将科幻照入现实，创造出更美好的生活。华为推出了鸿蒙智行技术，通过多维度感知硬件和高性能计算平台，实现了高阶智能驾驶；小鹏XNGP等智能辅助驾驶系统也在向不依赖高精地图的城区智能驾驶过渡。汽车文化发展的趋势并非功能的简单堆砌，而是基于“以人为本、智能向善”的思想，让科技更好地助力生活。

　　汽车文化的发展，离不开文化产业的协同助力。例如，美国电影界通过拍摄《速度与激情》等汽车电影，生动展现了赛车与越野文化的魅力；德国凭借积极参与世界一级方程式赛车锦标赛（F1）等赛事，不断强化其汽车高品质的全球认知；日本则巧妙利用动漫成功吸引年轻消费者关注并热爱汽车文化。上述举措均为各自汽车文化的传播起到助推作用。在这方面，中国汽车产业尚有诸多学习和提升的空间。我们可以从加强汽车影视、赛事、书籍等文化产品的开发做起，形成全方位、多层次的传播矩阵。例如，拍摄展现中国汽车品牌创新与文化特色的电影或纪录片，借助影视的全球传播力提升品牌认知度；积极参与和主办国际赛车赛事，以速度与技术彰显中国汽车实力；出版融合中国汽车设计、历史与文化故事的书籍，以文化深度吸引全球汽车爱好者的关注。此外，汽车制造商还可以通过动漫、电竞、文创商品等年轻化、互动性强的产品，拉近与全球消费者的距离，使中国汽车成为体现中国艺术审美与科技创新的文化符号。

　　中国汽车品牌的出海，不仅是产品的输出，更是文化的传递。我们相信，以中国汽车的实力和魅力，中国汽车文化能够在世界走得更远、更好，更加生动形象地彰显中国艺术审美与生活智慧，立体直观地展示中国文化形象。

　　（作者单位：中共江苏省委党校世界经济与政治教研部）

　　《 人民日报 》（ 2024年12月23日 20 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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