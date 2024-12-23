徐鹏辉

图为冰岛斯奈山半岛草帽山。

弗朗西斯科·里卡多·拉科米诺摄（影像中国）

10月中上旬，受地磁暴影响，北京多地观测到绚烂极光，让户外爱好者的心着实激动了一把。有人说，极光是天空的油画，更是深邃的赞美诗，诸多颂扬之词让人联想到世界尽头的冰岛。在那里，神奇的事每天都在上演。

在靠近北极圈的冰岛，奇特的地形和天气并不罕见，山脉与河流纵横交错，极昼与极夜接连交替。位于首都雷克雅未克西北的斯奈山半岛几乎囊括该国所有复杂地貌，被誉为“冰岛缩影”，将温柔与狂野共生的自然张力演绎得淋漓尽致。

半岛如同一位豪迈粗犷的巨人，不怒自威地站在冰岛西部。逶迤的海岸线和连绵的山峦勾勒出它宽阔的身躯，大西洋的滚滚波涛裹挟温暖湿润的西风，永不停息地冲击着礁石遍布的结实胸膛，繁茂亮绿的苔藓地衣紧贴广袤冻土，生长为浓密不羁的毛发，喷薄而出的温泉则是它强劲跳动的心脏。

驱车前往斯奈山半岛，首站是别具一格的草帽山。平滑匀称的山体上，层层褶皱宛如草帽上的圈圈纹理，山地胜景名副其实。白练般的瀑布和潺潺溪流高低错落，氤氲水汽折射出的绚丽色彩涂抹了天空。倘若赶上夕阳的灿烂光辉笼罩山脊，便可体验“落日熔金，暮云合璧”带来的无言震撼。

告别草帽山，踏上探索地底世界的旅程。法国小说家儒勒·凡尔纳在《地心游记》中写道，冰岛的斯奈菲尔火山口是通往地球内部的入口：“斯奈菲尔的火山口犹如一个倒置的圆锥……底部有三条火山管……斯卡尔塔里斯峰那尖尖的棱角也出现了，它的阴影和光芒四射的太阳一起慢慢地移动着……中午，影子最短的时候，它温柔地舔着中间那条火山管的洞口……教授叫道，是这儿！通往地心的路！”虽是科幻故事，从中仍可窥见斯奈菲尔火山的奇诡神秘，“火山高5000英尺，两座山峰位于由粗面岩构成的海岸的顶端，这条粗面岩石带和冰岛的山地形成了明显的反差……路越来越难走，地面更加倾斜，岩石的碎片滚落下来”。凭借大片蓝黑色的壮观冰川、玄武岩浆冷却而成的辽阔平原和掺杂大自然力量的呼啸狂风，斯奈菲尔火山成为冰岛最具代表性的火山之一，牵动着万千游客的心。

火山口下藏匿着距今约8000年的瓦汀舍利尔岩洞。顺着狭窄的旋转楼梯向下，举目皆是形态各异的钟乳石和石笋。滴答的水声混杂着怦怦的心跳声，久久回荡在寂静广阔的洞穴内。岩洞是探索冰岛地质和传说的绝佳去处，在当地传说中，巨魔常栖息于熔岩洞穴，为这里增添了一抹神秘色彩。

从深不见底的洞穴爬上来，新鲜的海风携带丝丝清凉，令人情不自禁地大口呼吸，神清气爽。斯奈菲尔火山靠海的地方延伸出一片蔚为壮观的黑沙滩，活跃的火山活动叠加经年累月的海水侵蚀，将斑驳粗粝的黑色沙砾打磨成光滑锃亮的鹅卵石。在风的作用下，黑沙白浪化作钢琴的黑白键，演奏出摄人心魄的空灵之歌。沙滩上至今矗立着4块古老的大石头，重量从23公斤到155公斤不等，过去的渔民通过举起这些石头来证明自己有上船劳作的资格。时光荏苒，海滩上只留下一条渔船残骸，似乎在诉说往昔的热闹与繁华。

半岛北端的斯蒂基斯霍尔米小镇曾出现在冰岛古代叙事文学作品《鲑鱼河谷萨迦》中，也是电影《白日梦想家》的取景地。天然的港口、斑斓的房子、亮丽的灯塔、躁动的音乐节……当梦幻的绿色极光猝不及防地铺满整个夜空，地磁干扰产生的隐隐约约的爆裂声如影随形，混杂的色彩在头顶舞出飘逸的华尔兹，在这般美丽的景象前，游人不知不觉已被震撼到泪流满面。

岛上各具特色的动物同样引人注目。座头鲸等20余种鲸类在附近海域繁衍生息，若乘船出海，便有机会一睹它们跃出海面的风采；肉墩墩的海豹成群结队，懒洋洋地躺在沙滩上晒日光浴；体格矮小的矮脚马不经意间甩动尾巴，在平坦的草地上悠然进食；毛羽鲜艳的大西洋海雀习惯在悬崖峭壁旁筑巢，捕捉其踪迹并非易事。

伴随知名度逐渐增加，斯奈山半岛的旅游热度持续上升。为保护好天然原始的环境，当地政府采取多种措施，如限制游客数量、推广干湿垃圾分类、加强对旅游业的监管等。当地居民同样将生态保护作为日常生活必不可少的一部分。昙花一现的美短暂易逝，唯有延绵不绝的美才能与奔腾不息的时间为伴。

《 人民日报 》（ 2024年12月23日 20 版）

(责编：卫嘉、白宇)