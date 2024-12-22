新华社突尼斯12月21日电 通讯丨突尼斯民众喜看中国承建大桥项目稳步推进

新华社记者黄灵 王一盛

12月20日，突尼斯北部城市比塞大，寒风夹着冬雨，体感格外寒冷。在运河南岸的比塞大大桥项目工地，依然是一片繁忙：数十米高的起重机正卸下一个集装箱货柜，几十名工人正紧锣密鼓地安装施工板房。

比塞大运河将城市一分为二，目前唯一连接两岸的比塞大开启桥每天要定时关闭、升起，以便让船只通行，几十年来两岸民众通行不便。今年3月，中国企业蜀道投资集团下属的四川公路桥梁建设集团有限公司（四川路桥）与突尼斯装备和住房部签约，承建比塞大大桥项目。

突尼斯工程师贾若瓦尼是中方公司招聘的一名当地员工。他告诉记者，这座大桥不仅可以便利当地民众出行，还将整个突尼斯北部地区融入全国高速公路系统，优化道路使用。他说，比塞大大桥毫无疑问是突尼斯一个极为重要的项目，也是连接突尼斯和中国之间合作的桥梁。

当地民众哈夫迪对记者说，长时间的交通拥堵让人们非常困扰，特别期待新大桥建成。他表示，中国工程人员的专业精神和认真态度让人钦佩。他形容每次路过项目工地，施工现场的进展就“像植物从地里长出来一样”，生机勃勃，让人看了满心欢喜。

四川路桥突尼斯比塞大大桥项目总经理虞业强对记者说，目前有20多名中方人员和80多名突方人员在施工现场工作。进场几个月来，员工们经历了突尼斯近几年最热的夏天，又遇到一个多雨的冬天，但是大家共同克服困难，施工进展顺利。

他介绍说，这个项目中使用的一些工艺和技术之前还未在当地应用过，比如浇筑直径2．5米的大桥桩基础、主跨径292．5米的钢桁梁桥等，都超过之前当地施工纪录。

突尼斯装备和住房部的负责人员每周要与中方公司进行施工情况沟通交流，他们对项目进展和中方公司的表现非常满意。

虞业强说，这座钢铁大桥是个“硬连通”，中方的先进技术进入当地是“软连通”，项目实施中凝结的中突友谊是“心连通”，中国公司有信心在3年内将一座漂亮的大桥展现在突尼斯人民面前。

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