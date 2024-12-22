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2024鼓岭论坛在京举行

2024年12月22日10:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京12月22日电 （记者崔译戈）12月20日，2024鼓岭论坛在北京举行，论坛主题为“跨越文化差异 传承友谊信任”。包括“鼓岭之友”成员在内的150余位中美两国嘉宾参加论坛，围绕“努力推动中美友好交流行稳致远”“共同探寻中美正确相处之道”等重要议题深入交流探讨。

鼓岭故事是习近平总书记亲自推动中美民间友好交流的一段佳话，承载着两国人民的真挚情感。习近平总书记对讲好鼓岭故事、传承鼓岭情缘提出殷切期望，人民日报不仅见证、记录了鼓岭故事的起始和赓续，更不断挖掘、推广鼓岭情缘所展现的中美友好交往佳话。与会嘉宾认为，媒体要讲好鼓岭故事，展现习近平总书记亲自引领推动中美民间友好交流的领袖风范；传承鼓岭情缘，挖掘更多中美民间友好交流的感人细节；放大鼓岭效应，积极搭建有利于推动中美民间友好交流的平台桥梁，助力走出一条新时期中美正确相处之道。

本次论坛由人民日报数字传播有限公司和《环球时报》社有限公司联合主办。论坛成功举行“鼓岭论坛官方网站”上线仪式，发布《中美青年友好交流倡议》，启动“中美友好合作故事”作品征集活动。此外，还特设“放眼中美经贸合作机遇与挑战”“新技术浪潮下探寻合作新空间”“共同为汇聚人民力量架桥铺路”三场圆桌对话。

人民日报社社长于绍良，中共福建省委常委、福州市委书记郭宁宁，中共中央对外联络部副部长陆慷，中国人民对外友好协会副会长沈昕，中国美国商会主席李碧菁等出席论坛并作主旨演讲。人民日报社副总编辑徐立京主持论坛开幕式。

(责编：崔译戈、张悦)

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