人民网米兰12月22日电 （记者郑彬）日前，《2024年在意中资企业发展报告》发布会在意大利城市米兰成功举办。该报告是意大利中国商会自2021年成立以来发布的首份行业报告，全面展现了在意中资企业的发展现状及未来趋势，对进一步推动中意两国政府及机构间在经贸领域的合作提供了参考。

报告指出，当前在意中资企业整体运营平稳，为意大利在营收、就业、税收等方面作出卓越贡献。超过65%的受访企业认为意大利是关键区域市场之一，意大利在社会及文化环境、人才市场等方面具有明显优势，超过半数企业表示未来三年将逐步增加在意员工人数，三分之一以上的企业明确表示将对现有业务进行进一步投资。与此同时，报告也显示，在意中资企业普遍认为保护主义是在意投资面临的最大困难和挑战。此外，意大利在诸如商务服务环境、政府效率等方面也有较大的提升空间。

意大利中国商会会长严栋在致辞中表示，今年恰逢中意战略合作伙伴关系建立20周年以及马可·波罗逝世700周年，商会将以此为契机，继续发挥好中意两国纽带和桥梁的作用，向意大利政府客观展现在意中资企业的经营发展现状以及所面临的问题，为深化两国经贸交流活动，实现互利共赢贡献力量，并期待中意两国进一步增进友好合作，共同开创新局面。

中国驻米兰总领事刘侃表示，报告是对中企在意发展的生动总结，体现了中企对意市场长期承诺和坚定信心，也是对意改善营商环境的衷心期待。2025年是中意建交55周年，中意关系站在全新的起点，面对更多的发展机遇。中国高水平开放的大门将越开越大。希望中意工商界把握新机遇，共同为推动中意友好往来、互利合作，推动双向关系向更高水平发展作出积极贡献。中国始终积极倡导和平发展、互利合作、共同繁荣的发展道路，愿与包括意大利在内的世界各国分享发展机遇，携手深化各领域的友好合作交流，维护全球自由贸易体系和产供链稳定通畅。

意大利企业与“意大利制造”部代表安德烈·塔贝拉表示，报告具有重要的现实意义，为更好地服务中资企业落户意大利提供了积极指引。中国始终是意大利重要的经贸合作伙伴，意政府相关部门将继续致力于创造有利的营商环境来支持包括中资企业在内的外国企业来意投资。

意大利伦巴第大区秘书长拉菲罗·卡塔内奥则表示，中国是意大利在亚洲的第一大贸易伙伴，中意在经贸及多领域的合作对意大利至关重要。作为意大利国内经济发展最好的地区，伦巴第大区在吸引中资企业在意投资方面发挥了重要作用，未来双方将致力于进一步推动经贸合作平衡发展、互惠互利，建立更加紧密的双边合作关系。

据悉，此次发布会吸引了中意企业、商协会代表等各界人士约150人参加，与会者纷纷表示未来将继续发挥各自优势，进一步促进中意在经贸等各领域合作的不断深化。

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