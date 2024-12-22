人民网莫斯科12月21日电 （记者隋鑫）12月21日，“中国文化日·欢乐春节音乐会”暨“你好！中国”推介活动在白俄罗斯国家音乐厅隆重举行。中国驻白俄罗斯大使张汶川、白俄罗斯文化部长切尔涅茨基出席并致辞，白俄罗斯各界友好人士、外国驻白俄罗斯使节，以及在白华侨华人、中资企业、留学生代表等700余人出席。

张汶川在致辞中全面回顾一年来中白关系和各领域合作取得的丰硕成果，表示本次活动是中白文化交流的盛典，也是对中白关系的一次献礼。春节已被正式列入人类非物质文化遗产代表作名录，“欢乐春节”活动将帮助白俄罗斯人民更好认识中国，了解中国文化。张汶川强调，中方愿继续同白俄罗斯各界一道，以实际行动落实全球文明倡议，不断开创两国人文交流、文化交融、民心相通的新局面。

切尔涅茨基向中国朋友致以诚挚的新年祝福并表示，白中虽相隔万里，但仍保持密切高效的合作关系。两国文化合作根基日益巩固。“中国文化日”活动多次在白举办，已成为两国文化交流领域的优良传统，有力增进了两国人民彼此了解。新的一年里，白方愿同中方一道，继续推动两国文化交流，携手落实新的合作倡议，开展根植于两国人民优秀传统价值观的创意项目。

音乐会上，中央戏剧学院、福建师范大学音乐学院民族室内乐团、沧州杂技团和白国家大剧院的艺术家们同台献艺，共同为观众奉上一场传统与现代相融、东西方文化交相辉映的精彩表演。音乐厅内不时响起热烈的掌声。最后，音乐会在全场齐唱《友谊天长地久》中圆满结束。

音乐会前，明斯克4家孔子学院在音乐厅大厅展示舞狮、书法、绘画、编织手链和中国结等中国传统文化项目，吸引来宾们争相体验。

本次活动由中国文化和旅游部、白俄罗斯文化部、中国驻白俄罗斯大使馆主办，中外文化交流中心、明斯克中国文化中心、白俄罗斯国家音乐厅承办。中国艺术家将于12月23日在明斯克州莫洛杰奇诺市举办第二场演出，并同白俄罗斯文艺界开展系列交流活动。

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