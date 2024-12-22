人民网斯德哥尔摩12月22日电 （记者殷淼）当地时间12月21日，由社会民主联盟、革新党和人民党联合组成的新一届冰岛政府宣布组阁完成，社会民主联盟主席克丽丝特伦·弗罗斯塔多蒂尔出任总理。

据冰岛国家广播公司报道，本届冰岛政府的部委数量从12个减少到11个，包括11名成员。社会民主联盟、革新党和人民党分别有4人、4人和3人担任内阁职务。革新党主席索尔杰尔迪·卡特琳·贡纳尔斯多蒂尔出任外交部长，人民党主席因加·塞兰出任社会事务与住房部长。

冰岛新总理弗罗斯塔多蒂尔在当天举行的记者会上表示，新政府的首要任务是通过降低利率和加强公共财政监管，稳定经济。根据新政府施政纲领，冰岛将于2040年实现碳中和，并将在2027年前举行关于是否继续就加入欧盟进行谈判的全民公投。

冰岛于11月30日举行新一届议会选举。社会民主联盟获得63个议席中的15个席位，成为议会中第一大党。12月3日，冰岛总统哈德拉·托马斯多蒂尔授权社会民主联盟主席克丽丝特伦·弗罗斯塔多蒂尔组建新一届政府。社会民主联盟、革新党和人民党经过多轮协商达成组阁协议。

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