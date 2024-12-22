新华社开罗12月21日电（记者尹炣）萨那消息：据也门胡塞武装控制的马西拉电视台报道，美英联军21日晚对也门首都萨那进行了空袭。

报道说，一架战斗机对萨那南部的阿坦地区发动了空袭。报道没有提供进一步信息和伤亡情况。

萨那当地居民告诉新华社记者，他们听到空中有喷气式飞机飞过的声音，然后在萨那南部胡塞武装控制的军事基地发生了剧烈爆炸。此次遭袭的是阿坦地区的一个导弹库。此外，空袭还击中阿坦山边缘的一栋建筑。

美国中央司令部21日晚发表声明说，当晚对也门萨那胡塞武装控制区内的“一个导弹储存设施和一个指挥控制中心”进行了精准空袭。

当天早些时候，胡塞武装承认对以色列特拉维夫雅法地区的“军事目标”实施了导弹打击。此前，以色列军方发布消息说，以方当天未能拦截一枚从也门方向袭来的“发射物”。以色列媒体报道说，该“发射物”落在特拉维夫，造成多人受伤。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装频繁使用无人机和导弹在红海、阿拉伯海等水域袭击关联以色列的船只，并时常袭击以色列陆上目标，要求以色列停止在加沙地带的军事行动。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员伤亡。

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