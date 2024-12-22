新华社赫尔辛基12月21日电（记者陈静 张玉亮）雷克雅未克消息：冰岛新政府21日正式上任，社会民主联盟主席克丽丝特伦·弗罗斯塔多蒂尔担任总理。

弗罗斯塔多蒂尔当天在新闻发布会上表示，新政府的首要任务是通过降低利率和加强公共财政监管，稳定本国经济。根据新政府施政纲领，冰岛将于2040年实现碳中和，并将在2027年前举行关于是否继续就加入欧盟进行谈判的全民公投。

据冰岛媒体报道，弗罗斯塔多蒂尔现年36岁，是冰岛历史上最年轻的总理。她于2021年当选议员，并于次年成为社会民主联盟主席。

根据冰岛政府发布的消息，新政府由社会民主联盟、革新党和人民党三党联合组成。社会民主联盟和革新党各拥有4个部长职位，人民党获得3个部长职位。其中，革新党主席索尔杰尔迪·卡特琳·贡纳尔斯多蒂尔担任外交部长，人民党主席因加·塞兰担任社会事务与住房部长。

冰岛11月30日举行新一届议会选举，63个席位由6个政党分享。社会民主联盟成为最大赢家，获得15个席位，革新党获得11席，人民党获得10席。

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