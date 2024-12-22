新华社亚的斯亚贝巴12月21日电（记者刘方强）首届“中国—埃塞俄比亚影视节”21日在埃塞首都亚的斯亚贝巴开幕，中国驻埃塞俄比亚大使陈海，以及埃塞政府官员、多国驻埃塞使节、中资机构代表，还有埃塞影视、媒体、学术界代表等300余人参加开幕式。

陈海在致辞时表示，中国和埃塞同为文明古国，历史悠久、文化灿烂、自然风光秀美，为各自国家发展广电视听产业提供了广阔天地和优质资源，两国影视产业发展成果丰硕。近年来，两国在广电视听领域开展交流与合作，取得积极进展。

埃塞外交部公共外交司司长希伯鲁说，“中国—埃塞俄比亚影视节”的举办显示了埃塞和中国之间强大而具有历史意义的伙伴关系，双方在政治、经济、基础设施建设和文化方面的合作持续走深走实。

在开幕式现场，活动主办方播放了反映中国对外合作最新成就的纪录片《通向繁荣之路》，引起观众热烈反响。

据了解，此次影视节由中国驻埃塞俄比亚大使馆和埃塞政府多个部门共同举办。影视节持续三天，将展映两国12部优秀影视作品，并将举办以短视频创作、推广等为主题的影视专题研讨会。

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