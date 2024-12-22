新华社北京12月21日电 题：一份收割战争红利的授“钱”法案

新华社记者许苏培

2023年2月19日，在美国首都华盛顿，一名抗议者手举标语在林肯纪念堂前参加集会。组织者说，这可能是伊拉克战争以来美国最大反战示威，抗议者要求美国停止煽动俄乌冲突、促进双方和谈、解散北大西洋公约组织（北约）、削减美国军费等等。新华社记者刘杰摄

美国国会近日表决通过2025财年国防授权法案，总额约8950亿美元，再创历史新高。在美国不断向外军事投射维护全球霸权和军工利益集团开足马力大发战争横财的双重驱动下，美国国防预算一再打破纪录。正如对该法案投下反对票的美国参议员伯尼·桑德斯所说，美国的国防体系早已成为少数大型国防承包商牟利的工具。所谓“国防授权法案”，名为授权，实则授“钱”。

美国军费节节攀升，背后是其好战霸权思维。自冷战以来，美国一直致力于维护其全球霸权，从越南战争到海湾战争，再到阿富汗和伊拉克战争，美国持续给世界各地的动荡火上浇油。近年来美国把战略重点转向所谓“大国竞争”，频繁煽动冲突，大肆渲染大国竞争与对抗，通过贩卖各种安全威胁为其军费扩张提供借口。

1万美元的马桶盖、1200美元的咖啡杯、17万美元的手推车……媒体曝光的美军天价采购案例屡见不鲜。根据布朗大学“战争成本核算”项目估计，美国国防部超过一半的年度预算“花在了军事承包商身上”。美国国务卿布林肯近日公然声称，美国为乌克兰花费中的大部分都被用在美国国内的国防工业基地。美国军工复合体不仅撑大了国防预算，还通过资助选举和游说影响国会立法议程，如美国一些有识之士所言，美国经济已成为“绑在战车上的附庸”。

这是7月29日在美国首都华盛顿拍摄的美国财政部大楼。新华社记者胡友松摄

一边是军费开支节节攀升，一边却是美债不断膨胀。2024财年美国联邦政府财政赤字达到1.83万亿美元。美国联邦政府债务总额目前已超过36万亿美元，相当于美国人均负债10.74万美元。美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯曾直言，当前美国债务危机的主因就是美国政府沉迷于战争。债台高筑下，美国政府却维系庞大军事开支，使得本该用于改善国内民生福祉和基础设施的资源被挤占。

桑德斯批评指出，在无家可归者、食不果腹的儿童以及付不起取暖费的老年人数量达到约50万的情况下，美国不需要近万亿美元的国防经费。美国《国家利益》杂志文章认为，对美国而言，最好的选择是将资金用在国内项目上。花费在军事上的数千亿美元中，“只要有一笔用于民生，就能改善我们的城市，惠及无数民众”。加拿大国际管理改革研究中心高级研究员丹尼尔·阿拉亚指出，美国政府过去20年中在战争上花费了超过8万亿美元。

“战争红利”有毒，一味渲染威胁、扩充军费不会给美国带来“绝对安全”，相反却会因激发其他国家的不安全感而让世界陷入军备竞赛的陷阱。美国应尽早放弃以军事威慑独霸世界的执念，这不仅对美国人民有利，对美国经济有益，也是符合世界潮流的正确选择。

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