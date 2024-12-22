新华社德国马格德堡12月21日电 德国总理朔尔茨21日在马格德堡参加圣诞市场袭击事件哀悼仪式时说，该事件的肇事者以残忍手段伤害多人，其行为“可怕且疯狂”，必须对此事进行深入调查。

12月21日，在德国马格德堡，德国总理朔尔茨出席悼念仪式。新华社记者 杜哲宇 摄

朔尔茨还表示，目前，伤者中有近40人伤势严重，情况令人担忧。

德国萨克森-安哈尔特州首府马格德堡一个圣诞市场20日晚发生袭击事件。该州州长赖纳·哈泽洛夫21日表示，事件已造成5人死亡，200多人受伤。

这是12月21日在德国马格德堡拍摄的发生袭击事件的圣诞市场。新华社记者 杜哲宇 摄

据当地媒体报道，犯罪嫌疑人是一名来自中东地区国家的50岁男子，其自2006年以来一直居住在德国，是该州的一名医生。嫌疑人目前已被警方逮捕，初步调查为单独作案。该事件仍在进一步调查中。

目前未有中国公民伤亡的报告。

12月21日，警察在德国马格德堡发生袭击事件的圣诞市场警戒。新华社记者 杜哲宇 摄

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