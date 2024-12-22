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“未来世界”国际青少年绘画展在法国卢浮宫开幕

2024年12月22日09:35 | 来源：新华网
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12月20日，人们在法国巴黎卢浮宫参观“未来世界”国际青少年绘画展。新华社发（五洲传播中心供图）

12月20日，人们在法国巴黎卢浮宫参观“未来世界”国际青少年绘画展。新华社发（五洲传播中心供图）

　　新华社巴黎12月21日电（记者邢建桥）“未来世界”国际青少年绘画展20日在法国巴黎卢浮宫卡鲁塞尔展厅开幕，展出来自二十余个国家和地区的五十余幅青少年绘画作品。

　　联合国教科文组织直属协会主席玛丽埃塔一直致力于推进全球青少年美术教育。她在开幕式上指出，各国青少年需要这样的艺术交流平台，她还表示欢迎明年这一画展走进联合国教科文组织。

这是12月20日在法国巴黎卢浮宫拍摄的“未来世界”国际青少年绘画展展板。新华社发（五洲传播中心供图）

这是12月20日在法国巴黎卢浮宫拍摄的“未来世界”国际青少年绘画展展板。新华社发（五洲传播中心供图）

　　此次绘画展将持续至22日。中国五洲传播中心文化交流中心代表表示，青少年创作者用画笔探索人与自然、科技与人文、传承与创新之间的联系，描绘了中法友谊，表达对未来世界的探索和思考。

　　五洲传播中心2023年推出“未来世界”国际青少年艺术节项目，鼓励全球青少年通过艺术创作探讨文化多样性等议题，交流互鉴，深化友谊，共筑更加美好的未来世界。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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