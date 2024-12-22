新华社伊斯坦布尔12月21日电 题：乱局交织冲击中东经济 多国对华合作稳定发展

新华社记者傅云威 张健

2024年，巴以冲突延宕外溢，严重冲击中东多国经济。在动荡局势中，中东地区一些国家努力谋求结构性变革，取得明显成效；一些国家努力对冲美国利率政策调整和西方制裁带来的负面影响，促稳定、保民生。

当下，中东多数国家已深刻认识到，摆脱西方能源和金融霸权束缚，与广大发展中国家一道谋求经济多元化、共同发展是必由之路。在此过程中，积极深化对华合作成为地区广泛共识。这一年，中东对华合作持续稳定发展，成果进一步凸显。

地缘冲突影响多国经济

本轮巴以冲突去年10月爆发以来，土耳其与主要贸易伙伴以色列的关系迅速恶化，后者是土耳其重要的农产品出口市场和高技术产品来源地。这令本就遭受高通胀、高赤字困扰的土耳其经济雪上加霜。今年第二和第三季度，土耳其经济分别同比萎缩2.4%和2.1%。此外，年初以来土耳其通胀率保持在47%以上，经济形势不容乐观。

黎巴嫩位于地区冲突前沿，其脆弱的经济面临更大不稳定性。黎巴嫩比布鲁斯银行经济研究部门负责人纳西布·贾布里勒表示，战乱威胁下，黎巴嫩移民和资金外流现象严重。此外，由于债务违约，黎巴嫩无法从国际市场融资，经济恢复空间大大受限。

在中东冲突的漩涡中心，巴勒斯坦和以色列2024年经济均遭受严重冲击。

巴勒斯坦经济基础被毁，民众贫困率急剧上升。在加沙地带，数十万间受损住宅的重建工作最快要到2040年才能完成。

受战乱影响，以色列接待的外国游客数量大幅减少，酒店、餐饮以及与旅游相关服务业面临收入下滑和裁员。以色列高科技行业面临人才外流和海外投资减少，一些科技公司外迁。主要港口的航运受阻使物流成本上升，供应链持续紧张，特别是能源和高科技设备进口方面所受影响更加明显。

由于红海地区局势紧张，埃及苏伊士运河收入大减。惠誉解决方案公司中东和北非国家风险主管拉莫娜·穆巴拉克说，受地缘冲突影响，苏伊士运河每月创收从以往约7.5亿美元降至2024年的平均每月3亿美元。

以色列邻国约旦的经济也受到冲击，承受着旅游业收入下滑、陆上贸易路线受阻、外国投资减少等重压。

西方政策风险强化多元化发展诉求

除战乱外，美联储货币政策等西方因素加剧国际金融市场动荡，对中东国家经济带来进一步冲击。

这一年，部分中东地区国家汇率异常波动，输入性通货膨胀严重。土耳其里拉对美元汇率今年以来下跌15%以上。美联储长期维持高利率吸引美元回流，加剧部分国家外汇短缺困境，束缚中东国家经济发展与改革，严重威胁中东地区相对脆弱经济体的金融稳定和债务安全。

为摆脱美西方的金融与能源胁迫，中东国家在增强经济韧性、推动多元化发展方面进行了积极探索。其中，海湾阿拉伯国家合作委员会成员国持续推动经济多元化转型发展战略，逐步提高非石油经济产出对国内生产总值的贡献率。

据世界银行最新报告，沙特阿拉伯2024年实际经济增长率预计为1.1%，主要由非石油部门强劲增长推动。阿联酋在非石油部门4.1%的高增长推动下，预计2024年经济增长3.3%，其中旅游、房地产、建筑、运输和制造业等表现强劲。卡塔尔在新基础设施项目、不断扩大的制造业和快速增长的旅游业支撑下，预计2024年非石油部门将保持2.3%的增速。

“海合会国家经济增长的主要驱动力是非石油经济的发展。”国际货币基金组织中东和中亚部主任吉哈德·阿祖尔说。

地区其他国家也在探寻契合自身发展的新路径。近年来，土耳其与多国合作，发展太阳能光伏板、风力发电、大型储能、电动汽车等产业。今年7月，土耳其出台国家高科技激励措施，计划加大对电动汽车、电池、半导体和可再生能源的投资。

这是9月2日拍摄的阿联酋迪拜马克图姆太阳能公园四期光热光伏综合发电项目现场（无人机照片）。新华社发

对华合作提供发展动力

2024年，中东国家对华经贸合作呈现多点开花局面，对接程度更深、拓展领域更广，有效满足中东国家发展需求。

以沙特为例，对华经贸合作继续向新、向深、向全发展。沙特投资大臣哈立德·法利赫表示，沙特正处于前所未有的大规模基础设施建设阶段，很多项目合同的缔约方都是中国企业。

“中国在绿色产业和可再生能源领域处于全球领先地位，在汽车、电池和机器人等方面有很多新技术受到全球关注。沙特正努力拓展对华合作模式，学习中国先进技术。”沙特财政大臣穆罕默德·贾丹说。

同样在今年，中国企业在埃及等中东国家投资建设火热。埃及政治、法律和经济研究中心主任阿迪勒·阿米尔说，中国在基础设施、能源、工业、农业、科技等领域拥有丰富经验，这是埃及实施经济改革过程中迫切需要的。

在伊拉克，中国企业2024年进一步参与当地油气开采。伊拉克政治分析人士纳齐姆·阿里指出，中国企业的参与有利于伊拉克降低油气开发成本，为战后重建提供外汇支持。此外，引入中国技术和中国标准，有利于伊拉克本土能源产业迭代升级。

这是8月4日拍摄的位于埃及南部阿斯旺省的康翁波光伏电站（航拍照片）。新华社发 中国能建供图

卡塔尔与中国在油气领域的合作不断延伸。卡塔尔能源公司今年与中国合作伙伴签署两项协议，中企将提供超大型液化天然气运输船的建造和租赁服务。卡塔尔哈马德·本·哈利法大学副教授史蒂文·赖特说，能源合作是卡中经贸关系的重点，其他领域合作也潜力巨大。

土耳其安卡拉大学亚太研究中心主任梅尔特汗·丁达尔说，土中商业合作为土耳其经济发展作出贡献。特别是今年以来，一些中国企业表示有意在汽车制造、新能源等领域对土投资，这将使土耳其在完善供应链和技术升级等方面受益。与此同时，土耳其企业在华投资也可能因此增加。

埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米指出，2024年，中东地区局势动荡。与西方国家做法不同，中国与中东国家保持着独特的信任关系，在这一关系基础上努力推动中东地区经济增长、社会发展、和平稳定，这符合地区所有国家的共同利益。

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