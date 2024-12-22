新华社伊斯兰堡12月21日电（记者蒋超）巴基斯坦政府21日说，美国官员宣扬所谓“巴导弹能力和运载工具是威胁”令人遗憾，有关指控“毫无根据、缺乏理性和历史认知”。

巴基斯坦外交部当天发表声明说，美国在没有任何证据的情况下对巴提出一系列指控的行为对巴美关系没有帮助，巴方从未以任何形式或方式对美方展现任何恶意。巴方重申，巴战略能力旨在捍卫国家主权并维护南亚地区和平稳定，巴不能放弃自身发展能力的权利。

声明说，巴战略计划仅用于阻止和挫败来自邻国的明显且可见的生存威胁，不应被视为对其他任何国家的威胁。因此，“包括美国在内的任何其他国家不合理地假设巴基斯坦怀有敌意，都是令人困惑的，也是不合逻辑的”。

据美国媒体报道，美国总统国家安全事务副助理乔纳森·芬纳19日在卡内基国际和平研究院演讲时宣称，巴基斯坦正在发展的远程弹道导弹能力最终可能使巴能够打击包括美国在内的南亚地区以外目标。

今年8月20日，巴基斯坦三军新闻局发表声明说，巴当天成功试射一枚“沙欣-2”地对地弹道导弹。据介绍，这是一种具有携带核弹头和常规弹头能力、射程达1500公里的导弹。

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