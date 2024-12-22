近期叙利亚局势突变，给本已脆弱的中东安全格局带来更多不确定性。这再次提醒国际社会，中东地区的安全失序不应再无限期持续下去，推动中东局势降温刻不容缓。

“我们知道叙利亚有什么东西崩溃了，但不知道有什么东西在等待它。”有国际分析人士指出。过去13年来，叙利亚人民经历了无休止的战争冲突。如今，叙利亚局势正站在新的十字路口，何去何从取决于各方的选择。

推动叙利亚局势尽快企稳，国际社会应切实维护叙利亚的主权和领土完整，支持叙利亚境内尽早实现和平，落实联合国安理会第2254号决议，按照“叙人主导、叙人所有”原则推进国内政治进程，通过包容性对话找到符合叙利亚人民意愿的重建国家方案。国际社会应切实尊重叙利亚人民的选择，为叙利亚恢复和平、重建秩序创造条件。那些长期以来深度介入叙利亚局势的各方应停止干涉叙利亚内政，摒弃一切趁乱渔利的盘算。面对叙利亚人民的艰难处境，国际社会应共同施以援手，推动解除多年来对叙利亚的非法单边制裁，缓解叙利亚严峻的人道局势，防止再次出现难民潮。叙利亚局势突变后恐怖主义和极端势力乘机生乱威胁应引起足够重视，未来的叙利亚应坚定反对任何形式的恐怖主义和极端势力。

中东地区动荡不已，冲突频发，严重影响国际和平安全。加沙冲突爆发以来，中东地区安全危机持续扩散。巴以、黎以、伊以、红海紧张局势轮番升级，直至近期叙利亚局势突变。英国智库国际战略研究所的一份报告显示，过去一年中东地区成为全球不安全局势的中心，中东和北非地区因冲突和战乱导致的死亡人数同比增加超过315%。中东曾是人类历史的“文明高地”，绝不应成为当今时代的“和平低谷”，采取切实措施推动局势降温迫在眉睫。

化解中东乱局，当务之急是立即停火止暴、缓解人道危机。武力换不来安全，以暴制暴解决不了问题。联合国安理会各项决议必须得到遵守，有关各方应停止采取刺激地区局势升级的行为，避免为实现停火设置新的障碍。对地区安全局势有重要影响的国家要拿出负责任态度，不要再搞“拉偏架”“递刀子”的危险操作，而应为平息战火发挥建设性作用。冲突地区的人道问题不能再被政治化，平民生命不能成为谈判筹码。国际社会要履行国际人道法义务，帮助地区改善人道局势，缓解中东人民的苦难。

化解中东乱局，根本出路是坚持政治解决、恢复对话谈判。联合国安理会应切实承担起维护中东和平稳定的责任，所有安理会成员都应为此作出积极贡献，而不是搅局添乱。要延续对话协商的努力，保持沙特伊朗复交带动的地区和解势头，坚持以包容化解分歧，以合作增进互信，在照顾彼此关切的共识基础上，构建可持续的中东安全新架构。要防止巴勒斯坦问题再度被边缘化，“两国方案”应尽快被激活。

化解中东乱局，基本原则是坚持命运自主、避免外来干涉。中东是中东人民的中东，中东各国的前途命运早就应该掌握在当地人民自己的手中。长期以来，中东地区饱受战乱之苦，外部干涉是重要根源。从伊拉克、利比亚到叙利亚，域外大国插手中东事务，留给地区一片疮痍。这一历史不公必须尽快停止，各方应切实尊重地区各国的主权和领土完整，从事情本身的是非曲直和国际公平正义出发，协助而不是替代地区国家找到解决矛盾冲突的办法。相互尊重是和睦相处之道，公平正义是持久安全之基。正如埃及《金字塔报》文章指出的，对正义、外交和人权的支持可以为一个更加稳定的中东铺平道路，现在的真正考验在于国际社会是否愿意采取行动。

国际社会应共同推动中东各方摒弃前嫌，化解恩仇。作为联合国安理会常任理事国、负责任大国，中国将始终站在和平一边，站在公道正义一边，继续为推动中东局势降温、推动实现地区和平稳定发挥建设性作用。

《 人民日报 》（ 2024年12月22日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)