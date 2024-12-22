禹丽敏

匈牙利首都布达佩斯英雄广场附近，一栋庄重典雅的白色建筑引人注目。这是布达佩斯中国文化中心。在这里，匈牙利的中国文化爱好者可以学习中文，参加丰富多彩的活动，结交志趣相投的朋友……中心的设立拉近了两国人民的距离，架起了彼此沟通的桥梁。

今年5月，习近平主席对匈牙利进行国事访问。中匈决定将双边关系提升为新时代全天候全面战略伙伴关系。两国签署包括文化、教育和科技领域交流合作在内的18项合作文件，其中包括两国文化部门关于布达佩斯中国文化中心启动运营的联合公报，彰显了双方扩大人文交流合作、巩固两国人民友谊的积极意愿。

今年迎来建校20周年的匈牙利匈中双语学校，是习近平主席亲自关心推动两国民心相通的见证。2009年，时任中国国家副主席习近平到访匈中双语学校，以中国古语“十年树木，百年树人”寄语学校发展。2023年，习近平主席复信匈中双语学校学生，鼓励匈牙利青少年更多了解中国，做传承发展中匈友好事业的使者。作为匈中文化交流的倡导者和该校创始人，匈牙利前总理迈杰希说：“这所学校远远超出了匈中两国传统意义上的经济和其他领域合作的范畴，为两国人民创造了更多相互学习、了解、感知彼此文化的机会。”

习近平主席指出：“民心相通是中匈关系发展的源头活水。”两国人文交流的步子越迈越大，人民友好基础越筑越牢。在新的双边关系定位下，中匈持续扩大人文交流，厚植双边关系民意基础，将进一步助力两国在现代化进程中相知相伴、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2024年12月22日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)