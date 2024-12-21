人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

德国圣诞市场遭袭5人死亡200余人受伤

2024年12月21日23:12 | 来源：新华网
小字号

　　新华社德国马格德堡12月21日电（记者邰思聪　李超）德国马格德堡20日晚发生一起圣诞市场遭袭击事件，造成至少5人死亡、200多人受伤，其中近40人伤势严重。德国总理朔尔茨21日赴马格德堡参加悼念仪式时表示，必须对此事进行深入调查。

　　德国萨克森-安哈尔特州首府马格德堡一个圣诞市场20日晚发生车辆冲撞人群事件。当地警方20日晚说，嫌疑人当场被逮捕，当地圣诞市场目前已关闭。

　　萨克森－安哈尔特州州长赖纳·哈泽洛夫20日晚对媒体表示，初步调查显示，此事件为单独作案，目前没有进一步危险。

　　据当地媒体报道，嫌疑人是一名来自中东地区国家的50岁男子，自2006年以来一直居住在德国，是该州一名医生。事件仍在进一步调查中。

　　另据德新社援引消息人士的话报道，被捕男子不在德国执法部门关注的极端分子名单上。

　　朔尔茨21日在马格德堡参加圣诞市场袭击事件哀悼仪式时说，肇事者以残忍手段伤害多人，其行为“可怕且疯狂”，必须对此事进行深入调查。他还表示，目前，伤者中有近40人伤势严重，情况令人担忧。

　　德国内政部长费泽21日宣布当天在全国范围内降半旗哀悼遇难者。当地媒体援引总统发言人的话报道说，德国总统施泰因迈尔将出席21日晚在马格德堡举行的悼念活动。

　　中国驻德国大使馆表示，暂未收到中国公民伤亡的报告。大使馆提醒在德中国公民增强风险防范意识，密切关注当地安全形势，假期避免前往集会活动，远离人员聚集区域，加强自我保护，确保人身安全。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部