新华社德国马格德堡12月21日电（记者邰思聪 李超）德国马格德堡20日晚发生一起圣诞市场遭袭击事件，造成至少5人死亡、200多人受伤，其中近40人伤势严重。德国总理朔尔茨21日赴马格德堡参加悼念仪式时表示，必须对此事进行深入调查。

德国萨克森-安哈尔特州首府马格德堡一个圣诞市场20日晚发生车辆冲撞人群事件。当地警方20日晚说，嫌疑人当场被逮捕，当地圣诞市场目前已关闭。

萨克森－安哈尔特州州长赖纳·哈泽洛夫20日晚对媒体表示，初步调查显示，此事件为单独作案，目前没有进一步危险。

据当地媒体报道，嫌疑人是一名来自中东地区国家的50岁男子，自2006年以来一直居住在德国，是该州一名医生。事件仍在进一步调查中。

另据德新社援引消息人士的话报道，被捕男子不在德国执法部门关注的极端分子名单上。

朔尔茨21日在马格德堡参加圣诞市场袭击事件哀悼仪式时说，肇事者以残忍手段伤害多人，其行为“可怕且疯狂”，必须对此事进行深入调查。他还表示，目前，伤者中有近40人伤势严重，情况令人担忧。

德国内政部长费泽21日宣布当天在全国范围内降半旗哀悼遇难者。当地媒体援引总统发言人的话报道说，德国总统施泰因迈尔将出席21日晚在马格德堡举行的悼念活动。

中国驻德国大使馆表示，暂未收到中国公民伤亡的报告。大使馆提醒在德中国公民增强风险防范意识，密切关注当地安全形势，假期避免前往集会活动，远离人员聚集区域，加强自我保护，确保人身安全。

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