人民网开罗12月21日电 （记者沈小晓）12月18至20日，中国第17批援厄立特里亚医疗队在韩东明队长的带领下，前往位于北红海省的马萨瓦医院开展巡诊活动，这是继科伦医院之后，第17批援厄医疗队在厄立特里亚的又一次重要医疗援助行动。

第17批援厄立特里亚医疗队在马萨瓦医院开展巡诊和捐赠活动。第17批援厄医疗队供图

抵达马萨瓦医院后，医院院长Zemui热情接待了医疗队，并带领医疗队参观了医院的各个科室，详细介绍了医院的基本情况、设备配置以及日常运作。Zemui表示，马萨瓦医院作为北红海省重要的医疗机构，肩负着为当地民众提供医疗服务的重任。此次医疗队的到访和巡诊有助于提高马萨瓦医院的医疗服务水平。随后，双方举行了捐赠仪式，捐赠物资包括医疗器械、药品等。

本次巡诊吸引了当地卫生部门的高度关注，北红海省卫生官员Henok亲自出席了捐赠仪式。韩东明队长表示，此次捐赠不仅体现了中厄两国在医疗卫生领域的深厚友谊，也体现了中国政府对厄立特里亚民生福祉的持续关注和支持。

捐赠仪式结束后，医疗队各专业队员分别前往不同科室进行援助，开展巡诊工作。尤其是在眼科和骨科，患者的数量众多，技术设备较为欠缺，急需外部援助。在队员们的专业诊疗下，许多患者得到了及时有效的治疗。

第17批援厄立特里亚医疗队在马萨瓦医院开展巡诊工作。第17批援厄医疗队供图

马萨瓦医院为迎接本次医疗队巡诊做了充足的准备，提前一周在市区粘贴告示，广泛宣传，患者争相前往，确保了活动的顺利进行。此外，本次巡诊活动也得到了马萨瓦电视台的关注和报道，进一步提升了活动的知名度和影响力。除了为当地患者提供医疗援助外，第17批援厄医疗队还积极服务在厄的中国企业员工。

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