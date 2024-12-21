人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国第17批援厄医疗队马萨瓦医院巡诊：深化中厄医疗合作

2024年12月21日15:34 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网开罗12月21日电 （记者沈小晓）12月18至20日，中国第17批援厄立特里亚医疗队在韩东明队长的带领下，前往位于北红海省的马萨瓦医院开展巡诊活动，这是继科伦医院之后，第17批援厄医疗队在厄立特里亚的又一次重要医疗援助行动。

第17批援厄立特里亚医疗队在马萨瓦医院开展巡诊和捐赠活动。第17批援厄医疗队供图

第17批援厄立特里亚医疗队在马萨瓦医院开展巡诊和捐赠活动。第17批援厄医疗队供图

抵达马萨瓦医院后，医院院长Zemui热情接待了医疗队，并带领医疗队参观了医院的各个科室，详细介绍了医院的基本情况、设备配置以及日常运作。Zemui表示，马萨瓦医院作为北红海省重要的医疗机构，肩负着为当地民众提供医疗服务的重任。此次医疗队的到访和巡诊有助于提高马萨瓦医院的医疗服务水平。随后，双方举行了捐赠仪式，捐赠物资包括医疗器械、药品等。

本次巡诊吸引了当地卫生部门的高度关注，北红海省卫生官员Henok亲自出席了捐赠仪式。韩东明队长表示，此次捐赠不仅体现了中厄两国在医疗卫生领域的深厚友谊，也体现了中国政府对厄立特里亚民生福祉的持续关注和支持。

捐赠仪式结束后，医疗队各专业队员分别前往不同科室进行援助，开展巡诊工作。尤其是在眼科和骨科，患者的数量众多，技术设备较为欠缺，急需外部援助。在队员们的专业诊疗下，许多患者得到了及时有效的治疗。

第17批援厄立特里亚医疗队在马萨瓦医院开展巡诊工作。第17批援厄医疗队供图

第17批援厄立特里亚医疗队在马萨瓦医院开展巡诊工作。第17批援厄医疗队供图

马萨瓦医院为迎接本次医疗队巡诊做了充足的准备，提前一周在市区粘贴告示，广泛宣传，患者争相前往，确保了活动的顺利进行。此外，本次巡诊活动也得到了马萨瓦电视台的关注和报道，进一步提升了活动的知名度和影响力。除了为当地患者提供医疗援助外，第17批援厄医疗队还积极服务在厄的中国企业员工。

(责编：王禹蘅、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部