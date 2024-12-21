新华社巴黎12月20日电（记者张百慧）“心境映象——荣宝斋当代艺术展暨木版水印特展”20日在法国塞纳河畔的巴黎中国文化中心开幕。这是巴黎中国文化中心举办的中法文化旅游年系列庆祝活动的收官之作。

本次展览通过展出当代艺术和中国非遗技艺，向法国观众呈现中国艺术的多样性与包容性，展现当代艺术与传统文化的深度交融。展览现场，徐冰、邱志杰、陈琦等当代艺术家的作品受到观众青睐。

同时，展览特别呈现了集绘画、雕刻和印刷为一体的国家级非物质文化遗产——木版水印。现场设有互动体验活动，还展示了利用该技术“复刻”的吴冠中画作《冬日》、齐白石画作《虾》、李可染画作《迎春图》等，非遗技艺对名家作品的生动还原令现场法国观众连连赞叹。

法国艺术家雷米·阿龙在现场体验了木版水印技术作画的过程。他表示：“本次展览展示了中国视觉艺术的勃勃生机。艺术家们将当代绘画表达与传统技法相结合，凭借强大的想象力和创作自由探索着造型艺术的可能性。”

本次展览由巴黎中国文化中心与荣宝斋共同举办，预计持续至2025年2月6日。

今年以来，巴黎中国文化中心举办了法国中国电影节、巴黎中国戏曲节、中法时装周等活动。巴黎中国文化中心主任刘红革表示，2025年，该中心将继续“成为品中国之味、听中国之音、赏中国之美、感中法之融的窗口”。

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