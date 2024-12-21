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拉巴特中国文化中心举办援摩中国医疗队讲座

2024年12月21日13:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜12月21日电 （记者管克江）拉巴特中国文化中心日前举办了“援摩医疗队的行医之路暨急救实用方式培训”讲座。讲座由第196批援摩洛哥中国医疗队总队长沙小苹任主讲，来自梅克内斯、本格里、赛达特分队的14名中国医师现场演示急救实用方式。在摩中资企业代表及当地民众等140余人出席活动。

拉巴特中国文化中心执行主任胡娅丽致辞表示，中国政府自1975年起就连续派出医学专家团队支持摩卫生事业，中国医师们长期坚守当地，用高超的专业技能为当地民众健康保驾护航，生动诠释了中摩两国历久弥新的珍贵友谊。希望以此次讲座为契机，与摩各界加强合作，促进中摩文化交流与文明互鉴。

沙小苹介绍了援摩中国医疗队的发展历程，生动展示了一代代中国医疗工作者在摩接续奋斗、不懈付出的感人故事。随后，来自医疗队各分队的医师们根据各自学科专长，现场演示了止血和包扎、骨折处理、气道异物清除、心肺复苏和烧伤应急处理方法。医师们寓教于乐，用深入浅出的方式开展介绍，观众们也积极参与，争相上台进行体验。

讲座结束后，医师们与现场观众进行了互动交流。摩青年阿卜杜-拉希姆是一名中医爱好者，他向医师们展示了自己做的针灸笔记。阿卜杜一直在网上通过阅读资料和看视频学习中医，表示希望今后能有机会向中国医生多学习。

此次讲座是拉巴特中国文化中心本年度“中国故事”系列讲座第三讲。

(责编：王禹蘅、刘慧)

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