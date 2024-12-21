人民网巴黎12月21日电 （记者于超凡）当地时间12月20日，“未来世界”国际青少年绘画作品展在法国卢浮宫卡鲁塞尔展厅开幕。此次展览展出了来自二十余个国家和地区的五十余幅绘画作品，为各国青少年搭建展示才华、深化友谊的国际舞台。中国驻法国大使馆文化参赞王茵、联合国教科文组织直属协会主席马赫耶达、联合国教科文高级官员斯托耶拿、法中文化艺术交流中心主席佟爱明、国务院新闻办公室五洲传播中心文化交流中心主任黄静等中法两国嘉宾出席开幕式，并为画展剪彩。

中法两国嘉宾出席开幕式并为画展剪彩。主办方供图

作为2024年“未来世界”国际青少年艺术节的最后一站，国务院新闻办公室五洲传播中心受法国华二代创业协会邀请，在首届中国文化与生活方式博览会期间举办绘画作品展，旨在展示双文化背景下华人青少年对于构建更加美好未来的愿景。青少年创作者们用独特的视角、鲜明的色彩和灵动的笔触描绘出内心的无限憧憬与想象，用画笔探索人与自然、科技与人文、传承与创新之间的深刻联系，用创意描绘中法建交60周年的历史友谊，表达出对未来世界的多维探索和深刻思考。

画展期间，还举办了“想象无界：用艺术构建未来桥梁”青少年美育主题圆桌论坛。黄静表示，很高兴带领画展回到巴黎，“未来世界”将在2025年继续举办画展、展演等多种形式在内的活动，促进不同文化背景下青少年艺术家的沟通和理解。玛赫耶达主席一直以来致力于推进全球青少年美育，她指出，各国青少年需要这样的艺术交流平台，欢迎你们在2025年7月继续走进联合国教科文，祝愿“未来世界”能够不断创新，越办越好。

“未来世界”国际青少年绘画作品展一角。主办方供图

2023年，国务院新闻办公室五洲传播中心推出“未来世界”国际青少年艺术节项目。“未来世界”鼓励来自全球各地的青少年通过艺术创作探讨文化多样性、性别平等、可持续发展等议题，在交往互鉴中消弭隔阂、深化友谊，培养共同解决全球性问题、参与人类命运共同体建设的责任感，共筑更加美好的未来世界。

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