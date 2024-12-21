新华社渥太华12月20日电（记者林威）加拿大总理特鲁多20日对内阁进行改组，任命包括公共安全部长在内的8名新部长，并调整4名部长的职务。

今年7月以来，加拿大联邦政府已有9名部长宣布辞职或不再在下届联邦大选中参选，包括16日宣布辞去内阁职务的前副总理兼财政部长弗里兰。此次改组后，除总理外，内阁保留了38名部长。

特鲁多表示，新内阁当务之急是要降低生活成本和发展经济，在住房、儿童保育和学校免费午餐等方面取得进展，并努力增加居民收入。

加拿大舆论认为，特鲁多此次改组内阁是为了保持内阁稳定，以应对美国关税威胁，同时也为目前在加议会中处于少数党地位的执政党自由党下次大选做准备。美国当选总统特朗普此前称，将在明年1月就职后对从加拿大进口到美国的所有产品征收25%的关税。

加拿大新民主党领袖辛格当天在社交媒体上发表了一封公开信，表示新民主党将在联邦众议院提出对特鲁多政府的不信任动议。加拿大反对党保守党此前曾三次发起不信任动议，但均因未得到新民主党的支持无果而终。目前加拿大联邦众议院正处于假期休会，国会议员将于2025年1月27日返回议会。

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