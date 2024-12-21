新华社日内瓦12月20日电（记者石松）联合国人权事务高级专员办事处20日说，苏丹北达尔富尔州首府法希尔在持续的围困和敌对行动中已有至少782名平民死亡，超过1143人受伤。

联合国人权事务高级专员办事处当天发布报告说，今年6月冲突显著升级，冲突各方在居民区内展开激烈交火，不仅将民宅用作军事据点，还袭击并抢劫市场，导致许多平民死于家中、市场、医院附近及街头。此外，目前仍有数千名平民被困城内，无法安全撤离，面临遭受无差别攻击的严重威胁。

联合国人权事务高级专员图尔克当天发表声明，呼吁立即结束对法希尔的围困。他说，持续的围困和无休止的战斗每天都对平民生命构成严重威胁，这种令人担忧的局势必须尽快停止。他敦促冲突各方立即停止针对平民及民用设施的攻击，切实履行国际法规定的义务，同时呼吁国际社会迅速介入，以防止事态进一步恶化。

今年5月10日以来，苏丹武装部队联合地方武装围绕北达尔富尔州的控制权与苏丹快速支援部队在法希尔展开激烈战斗。目前，苏丹快速支援部队已控制西部达尔富尔地区除北达尔富尔州以外的其他4个州。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.87万人丧生，超过1206万人流离失所。

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