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驻日美军：污染物经排水沟流向横田基地西南部可能导致泄漏

2024年12月21日08:06 | 来源：新华网
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　　新华社东京12月20日电（记者李子越 陈泽安）日本防卫省20日晚公布了美军就驻日美军横田基地调查有害污染物全氟和多氟烷基物质（PFAS）泄漏事件作出的情况说明。美军称，污染物通过地下排水沟流向基地西南部可能导致污染物泄漏,但未经排水沟直接流向基地外的可能性极低。

　　据防卫省通报，20日上午9时至10时，防卫省、外务省、环境省等部门人员进入横田基地就污染物泄漏事件展开调查，调查组在现场听取了美军方面作出的情况说明。

　　美军说，今年8月30日，由于短时间内发生强降雨，横田基地消防训练区的蓄水池中约1.26万加仑（1加仑约合3.785升）含有全氟辛烷磺酸（PFOS）等有害物质的污染水溢出，通过周边地下排水沟流向横田基地西南部，可能导致污染物泄漏。此外，蓄水池中的水可能还被风吹到周边沥青地面，但是污染水未经排水沟直接流向基地外的可能性极低。

　　美军说，其在事发后从蓄水池抽取了约4万加仑的污染水，在相关设施中进行了焚烧处理，考虑到当前池内水位以及当地冬季降雨较少，未来一段时间再度发生泄漏的风险较低。

　　美军称，蓄水池中PFOS等物质浓度去年11月测量时为每升1620纳克，远高于日本政府暂定的每升50纳克的上限。由于预计浓度不会发生太大变化，调查组20日暂未采集水样。

　　PFAS包括PFOS和全氟辛酸等，广泛应用于多种工业产品。由于这类化学物质难以降解，会在环境和人体中累积，通常又被称为“永久性化学物”。此前研究发现部分PFAS与严重健康问题有关。自2010年至2023年，横田基地至少发生了7次PFAS污水泄漏事件，但美军均予以否认。今年10月，美军方面通报称，横田基地蓄水池中含PFAS的污水可能在8月暴雨期间流出基地外。11月，基地周边地方政府要求调查此事，日美随后作出协调。

(责编：王禹蘅、崔越)

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