新华社布鲁塞尔12月20日电（记者康逸 张兆卿）针对美国当选总统特朗普对欧盟加征关税的威胁，欧盟发言人奥洛夫·吉尔20日表示，美国“也对欧盟享有可观的服务贸易顺差”，欧盟对和美国开展谈判持开放态度。

吉尔在当天的新闻发布会上说，欧盟准备与特朗普讨论如何进一步加强欧美关系，“包括讨论我们在能源领域的共同利益”。

根据欧盟统计局的数据，2024年第一季度，美国已经供应了欧盟47%的液化天然气（LNG）进口和17%的石油进口。去年美国对欧盟的商品贸易逆差为1558亿欧元，但服务领域却实现了1040亿欧元的顺差。

当天早些时候，特朗普通过社交媒体表示，欧盟必须通过大规模购买美国石油和天然气来弥补对美巨额贸易顺差，否则将面临全面关税。

意大利前总理恩里科·莱塔接受美国媒体采访时警告，欧盟必须做好对特朗普关税威胁进行反制的准备。他批评特朗普的做法“交易化”和“不对称”，将能源与关税等不相关的问题混为一谈。

经济学家指出，激进的关税政策可能加剧通胀并扰乱供应链，尤其是在制造业和能源等关键领域。对于正在应对经济挑战并重新调整能源战略的欧洲而言，特朗普的表态可能意味着形势更加复杂。

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