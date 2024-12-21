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热点问答｜马来西亚何以原则同意重启马航370航班客机搜寻

2024年12月21日08:04 | 来源：新华网
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　　新华社吉隆坡12月20日电　热点问答｜马来西亚何以原则同意重启马航370航班客机搜寻

　　新华社记者毛鹏飞

　　马来西亚政府20日表示，原则同意基于水下探测公司“海洋无限”提出的新方案继续搜寻失踪的马航370航班客机残骸。马航370航班客机失联十年间，客机残骸在世界多地被发现，搜寻工作多次启动又中断。此次马政府为何原则同意重启搜寻？“海洋无限”是什么公司？怎么样重启？

　　为何重启搜寻？

　　马来西亚交通部长陆兆福在20日的新闻发布会上表示，此次搜寻基于水下探测公司“海洋无限”提供的最新信息和数据分析进行。交通部已对这些数据进行了细致研究，认为这一基于许多专家研究的新方案是“可信的”，“海洋无限”公司“对这次提出的新搜索区域有信心”。

　　“这是寻找马航370航班客机的又一次努力尝试，也是我们对乘客亲属的承诺，马来西亚政府会继续搜寻。”陆兆福说：“我们希望这次搜寻能取得积极结果，找到客机残骸并给家属一个交代。”

　　马航370航班客机失联后，马来西亚、澳大利亚和中国三方联合开展搜索行动，完成了对南印度洋一块12万平方公里海域的水下搜索。在搜索未果后，三方于2017年1月宣布中止搜索行动。

　　马来西亚政府曾表示，允许组织或个人搜寻马航370航班客机，并对发现飞机残骸者予以奖励。

　　“海洋无限”是谁？

　　“海洋无限”是一家以海洋机器人技术为特色的水下探测公司，其团队主要位于美国和英国。

　　早在2018年1月，马来西亚政府与“海洋无限”公司曾达成协议重启搜寻，但经过对总计11.2万平方公里海床完成的搜索和图像搜集之后，依旧未有结果，当年5月底停止了搜寻工作。

　　2024年3月，在马航370航班客机失联十周年之际，“海洋无限”公司宣称找到了关于马航370航班客机最后出现位置的证据。随后，“海洋无限”公司将新的搜寻方案提交给马来西亚交通部。

　　怎么样重启？

　　陆兆福在新闻发布会上说，此次搜寻将在印度洋南部约1.5万平方公里的海底新区域展开，马交通部正在同“海洋无限”公司协商相关协议条款，预计于2025年早些时候敲定协议。协议为期18个月，交由马来西亚总检察署审查后由双方签署。

　　“一旦达成协议，将马上开始搜寻工作。”陆兆福说，“海洋无限”公司表示，最佳搜寻期为1月至4月，“我们将尽快达成并签署协议”。

　　陆兆福说，此次搜寻以“找不到不给钱”为原则，如果“海洋无限”公司搜寻到实质性残骸，将获得7000万美元报酬。他强调，根据协议条款，任何发现必须是可信的，“不能只是一些碎片，协议中列出了具体的标准”。

　　在回答此次找到失联客机的前景时，陆兆福表示，在目前这个阶段，没有人能给出确切的答案，“已经过去10多年了”。

(责编：王禹蘅、崔越)

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