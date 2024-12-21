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卢旺达宣布马尔堡病毒病疫情结束

2024年12月21日08:03 | 来源：新华网
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　　新华社基加利12月20日电（记者吉莉）卢旺达卫生部长萨宾·恩桑齐马纳20日在首都基加利召开的新闻发布会上宣布，该国的马尔堡病毒病疫情结束。

　　恩桑齐马纳说，在最后一名确诊患者治愈出院后，卢旺达已连续42天未报告新增病例，符合世界卫生组织关于宣布马尔堡病毒病疫情结束的标准。他表示，虽然此次疫情已经结束，但仍将采取一些预防措施，将使用GPS等技术手段追踪携带马尔堡病毒的蝙蝠。

　　世卫组织驻卢旺达代表布赖恩·奇罗姆博在发布会上表示，感谢卢旺达政府和人民齐心协力，共同遏制了这场对生命构成严重威胁的疫情，但“这并不意味着可以放松警惕，我们仍需继续保持高度警觉”。

　　卢旺达卫生部9月27日宣布该国暴发马尔堡病毒病疫情。根据卫生部20日发布的声明，此次疫情共报告66人确诊，其中15人不幸死亡，51人康复。

　　据世卫组织介绍，马尔堡病毒病是由马尔堡病毒引发的一种严重病毒性出血热，症状包括高烧、头痛、肌肉痛、腹泻、呕吐、出血等。现有研究认为该病毒最初由其天然宿主北非果蝠传播给人类，可通过肢体接触、体液接触等方式人际传播。该病患者的平均死亡率约为50%，死亡率变化取决于毒株种类和病例管理情况。

(责编：王禹蘅、崔越)

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