新华社赫尔辛基12月20日电 斯德哥尔摩消息：瑞典政府20日发布新闻通报说，决定停止对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）的资助。

通报说，瑞典政府19日批准了2025年瑞典国际发展合作署的工作计划，明确了明年通过瑞典合作伙伴组织提供的援助内容。

瑞典政府宣布，将拨款8亿瑞典克朗（1美元约合11瑞典克朗），用于应对加沙及周边地区的人道主义危机。瑞典将继续通过对世界粮食计划署、联合国儿童基金会、联合国人口基金和国际红十字委员会等人道主义机构的资助，支持加沙的人道响应工作。

根据通报，2024年，瑞典通过外交部和瑞典国际发展合作署向近东救济工程处提供的援助总额为4.51亿瑞典克朗。

瑞典媒体援引瑞典国际发展合作与外贸部长本杰明·杜萨的话说，瑞典决定终止对近东救济工程处的资助是因为以色列中断与该机构的合作后，该机构输送人道主义援助变得更加困难。瑞典将继续通过其他渠道向加沙提供人道主义援助。

今年1月末，以色列指认近东救济工程处12名雇员参与去年10月7日巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对以色列境内军民目标的大规模袭击。多个西方国家随后暂停向近东救济工程处提供资金。但随着加沙地带人道危机日益加重，瑞典等国陆续宣布恢复资助。

近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。

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